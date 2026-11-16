Vietnam, Laos y Camboya refuerzan su cooperación trilateral

Phnom Penh (VNA) – En el marco de su participación en la XX Cumbre de la Francofonía, celebrada en Phnom Penh, Camboya, el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, mantuvo un desayuno de trabajo con el secretario general del Partido Popular Revolucionario y presidente de Laos, Thongloun Sisoulith, y el presidente del Partido Popular de Camboya (PPC) y titular del Senado anfitrión, Samdech Techo Hun Sen.

El dirigente vietnamita destacó la importancia del mecanismo de encuentros e intercambios periódicos entre los máximos dirigentes de los tres partidos y países, que contribuye a consolidar la confianza política y la solidaridad entre Vietnam, Laos y Camboya.

Por su parte, Hun Sen dio una calurosa bienvenida a los dirigentes de Vietnam y Laos por su visita a Camboya para participar en la XX Cumbre de la Francofonía y valoró altamente su presencia, que refleja la solidaridad y el apoyo mutuo entre los tres países y contribuye al éxito de la conferencia.

Thongloun Sisoulith destacó el significado de este encuentro para seguir consolidando la confianza política y fortaleciendo la cooperación entre los tres partidos y países.

Ảnh: Thống Nhất – TTXVN xemptyzxemptyzxemptyzxemptyzxemptyzxemptyzxemptyzxemptyzxemptyzxemptyzxemptyzxemptyzEl secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, junto con el secretario general del Partido Popular Revolucionario y presidente de Laos, Thongloun Sisoulith, y el presidente del Partido Popular y del Senado de Camboya, Hun Sen. Foto: Thong Nhat – VNA

Los tres dirigentes intercambiaron opiniones sobre la situación y los nuevos avances registrados en cada partido y país. El mandatario vietnamita felicitó a Laos y Camboya por sus importantes y amplios logros en todos los ámbitos, de especial trascendencia para su desarrollo. En particular, destacó la exitosa organización por parte de Camboya de diversas conferencias multilaterales, como la II Conferencia Interparlamentaria a nivel de presidentes de parlamentos (ISC-2), celebrada en agosto de 2026, y la Conferencia Internacional sobre la Lucha contra las Estafas en Línea de 2026 (ICCOS), en septiembre del mismo año.

Asimismo, valoró la exitosa celebración en Laos de la reunión del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos y del segundo período de sesiones de la Asamblea Nacional de la X Legislatura.

El dirigente vietnamita afirmó que su país siempre concede gran importancia a sus relaciones con Camboya y Laos, que constituyen una prioridad máxima de su política exterior.

Reiteró el firme apoyo de Vietnam a la construcción y el desarrollo de Camboya bajo el liderazgo del PPC, así como su respaldo integral al proceso de renovación, construcción y defensa nacional de Laos, dirigido por el Partido Popular Revolucionario de Laos.

Thongloun Sisoulith y Hun Sen felicitaron a Vietnam por sus grandes y amplios logros de desarrollo en los últimos tiempos, y subrayaron que los avances de Vietnam también representan logros, experiencias y oportunidades de desarrollo para Laos y Camboya.

Hun Sen afirmó que Camboya concede siempre gran importancia a sus relaciones con Vietnam y Laos y desea seguir fortaleciéndolas. Asimismo, consideró que la solidaridad y los estrechos vínculos entre los tres partidos y países constituyen un factor importante para mantener la paz y la estabilidad y crear un entorno favorable al desarrollo.

Por su parte, Thongloun Sisoulith agradeció el apoyo, la asistencia y la eficaz cooperación de Vietnam y Camboya, y afirmó que Laos siempre concede gran importancia y otorga máxima prioridad al fortalecimiento de sus relaciones con ambos países vecinos.

Los tres dirigentes coincidieron en reafirmar el papel orientador de la cooperación entre los tres partidos en el conjunto de las relaciones y señalaron que los encuentros entre sus máximos dirigentes revisten una importancia estratégica y deben preservarse y promoverse.

Valoraron altamente los avances registrados en las relaciones entre los tres partidos y países en los últimos tiempos, en las que los vínculos políticos desempeñan un papel central, orientador y rector.

La cooperación en materia de defensa y seguridad constituye un pilar importante que contribuye a mantener un entorno estable para el desarrollo de cada país; la cooperación económica genera avances decisivos en la conectividad de infraestructuras y el comercio; mientras que la educación y la formación sirven de puente para estrechar los vínculos entre las generaciones jóvenes.

Las actividades de información y educación sobre la tradición de solidaridad y los estrechos lazos entre los tres partidos y países se han extendido a amplios sectores de la población, destacaron.

Al abordar las orientaciones de cooperación para el próximo período, subrayaron la importancia de reforzar la conectividad entre las tres economías, especialmente en materia de infraestructuras de transporte, conexiones con puertos marítimos, logística, energía y comercio fronterizo. Estas iniciativas permitirán aprovechar eficazmente el potencial y las ventajas de cada país, así como las complementariedades entre ellos, y elevar su capacidad de autosuficiencia, autonomía, resiliencia y competitividad.

Acordaron seguir promoviendo la tradición de solidaridad y estrechos vínculos, y recalcaron que esta constituye una cuestión de importancia estratégica para los tres partidos y países.

Convinieron en mantener periódicamente los mecanismos de contactos e intercambios de alto nivel, como los encuentros entre los máximos dirigentes de partidos, Gobiernos y Parlamentos de tres países.

Coincidieron en seguir considerando la cooperación en materia de defensa y seguridad como uno de los pilares fundamentales de los lazos. En este sentido, acordaron reforzar la coordinación entre las fuerzas armadas y los organismos competentes para garantizar la seguridad nacional, mantener la seguridad y el orden en las zonas fronterizas y prevenir y combatir la delincuencia transnacional, así como promover la eficacia de los mecanismos de ejercicios conjuntos para responder a los desafíos de seguridad no tradicionales.

Se pronunciaron por seguir intensificando la cooperación en educación y formación, el desarrollo de recursos humanos y la ampliación de los intercambios entre las organizaciones sociopolíticas, las localidades y las generaciones jóvenes de los tres países, contribuyendo así a consolidar las bases sociales de una cooperación duradera.

Al intercambiar opiniones sobre la situación regional e internacional, destacaron la importancia de mantener la paz y la estabilidad, resolver los desacuerdos y las controversias por medios pacíficos, de conformidad con el derecho internacional, así como fortalecer la coordinación y el apoyo mutuo en los foros regionales e internacionales, especialmente en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y los mecanismos de cooperación subregional del Mekong.

Enfatizaron la necesidad de promover el papel central de la ASEAN, coordinar esfuerzos para hacer frente a los desafíos comunes y contribuir activamente a la paz, la estabilidad y el desarrollo regionales.

Acordaron coordinarse estrechamente para preparar de manera minuciosa el quinto encuentro entre los máximos dirigentes de los tres partidos, previsto para celebrarse en Laos en 2027. Consideraron que esta será una ocasión importante para seguir evaluando los resultados de la implementación de los acuerdos alcanzados, definir las orientaciones estratégicas y trazar nuevas prioridades de cooperación para la próxima etapa./.