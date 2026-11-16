Líder vietnamita se reúne con dirigentes de países de la Francofonía

Phnom Penh (VNA) – El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam, mantuvo encuentros con los dirigentes de otros países participantes en la XX Cumbre de la Francofonía en Camboya.



Al reunirse con el primer ministro canadiense, Mark Carney, To Lam expresó su satisfacción por el reencuentro y recordó las atenciones recibidas junto a la delegación de alto nivel de Vietnam durante su visita de Estado a Canadá en septiembre pasado.



Por su parte, el jefe del Gobierno canadiense reafirmó la importancia que su país concede a las relaciones con Vietnam y señaló que el establecimiento de la asociación estratégica ha abierto numerosas oportunidades de cooperación bilateral.



Ambos dirigentes valoraron positivamente los avances en la implementación de los compromisos y acuerdos alcanzados durante la reciente visita y coincidieron en seguir priorizando la cooperación económica, comercial y de inversión, así como intensificar la coordinación para concluir en 2027 las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y Canadá.



También intercambiaron opiniones sobre las orientaciones para ampliar la cooperación en ciencia y tecnología, innovación, transformación digital, tecnologías avanzadas y educación y formación en sectores de alta tecnología.



El mandatario vietnamita propuso reforzar la coordinación integral entre ambos países, teniendo en cuenta que Vietnam asumirá la presidencia del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en 2027, mientras que Canadá acogerá la Cumbre de la Francofonía en 2028 y ejercerá la presidencia de APEC en 2029.



Mark Carney valoró las iniciativas presentadas por Vietnam en la actual cumbre y afirmó que Canadá continuará apoyándolas y coordinando su implementación.



Durante su encuentro con el presidente de Ruanda, Paul Kagame, este reafirmó la importancia que concede a las relaciones con Vietnam, celebró el creciente interés de las empresas vietnamitas por el mercado ruandés y expresó su deseo de aprender de la experiencia de la nación indochina en el desarrollo nacional.



Ambas partes acordaron fortalecer la cooperación y generar nuevos impulsos para los vínculos económicos, comerciales y de inversión; profundizar la colaboración en sectores tradicionales como la agricultura y la acuicultura, y ampliar las oportunidades en nuevos ámbitos, entre ellos las telecomunicaciones, las tecnologías de la información, el desarrollo urbano, el transporte ecológico y la minería.

El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam, y el presidente de Ruanda, Paul Kagame (Foto: VNA)





En su intercambio con el primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, To Lam destacó que la cooperación económica y comercial constituye uno de los aspectos más sobresalientes de las relaciones bilaterales, con un volumen de intercambio comercial superior a los 960 millones de dólares en 2025, lo que demuestra claramente la eficacia del Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Unión Económica Euroasiática (UEE).



Por su parte, Pashinyan agradeció las valoraciones de su interlocutor, destacó las relaciones con Vietnam y reconoció las contribuciones de la comunidad vietnamita en Armenia.



Sobre la base del actual impulso a la relaciones bilaterales, los dos dirigentes acordaron promover las negociaciones para modernizar el TLC hacia una nueva generación de acuerdos, fortalecer la conectividad en transporte y los servicios multimodales para facilitar el acceso de los productos de ambos países a sus respectivos mercados y a otros de Asia y Europa, así como intercambiar opiniones y llegar a un acuerdo sobre la concesión de becas para estudiantes de ambos países.



En el encuentro con el jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot Zamora, ambas partes acordaron impulsar la organización de actividades de intercambio a distintos niveles para dinamizar las relaciones bilaterales y materializar el potencial de cooperación en sectores estratégicos.



Asimismo, coincidieron en continuar reforzando la coordinación en los foros multilaterales y las organizaciones internacionales de las que ambos países son miembros, entre ellas las Naciones Unidas y la comunidad francófona, así como en cuestiones internacionales de interés común./.



