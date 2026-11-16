Vietnam refuerza intercambio de políticas con el FMI

Hanoi (VNA) - El viceministro de Finanzas de Vietnam, Tran Quoc Phuong, mantuvo una reunión de trabajo con la misión de consulta del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco del Artículo IV, encabezada por Martin Sommer, para intercambiar opiniones sobre la situación macroeconómica, las orientaciones de la política fiscal y las perspectivas de crecimiento de Vietnam.



Quoc Phuong valoró los análisis exhaustivos y las recomendaciones constructivas del FMI sobre el desarrollo económico del país. Subrayó que el objetivo de alcanzar un crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) de al menos el 10% durante el período 2026-2030 exige movilizar nuevos motores de crecimiento, ampliar el espacio de desarrollo y atraer inversiones privadas hacia las infraestructuras de transporte, la energía, la transformación digital y la ciencia y tecnología. Todo ello debe ir acompañado del mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, el control de la inflación y la garantía de los principales equilibrios de la economía.



En cuanto a la recomendación del FMI de mantener una política fiscal globalmente neutral en 2027 y desplegar de manera prudente y gradual las inversiones públicas, el viceministro afirmó que su cartera valora estos análisis.



Para 2027, el Ministerio de Finanzas continuará coordinando estrecha y flexiblemente la política fiscal, la política monetaria y otros instrumentos macroeconómicos. Asimismo, aplicará de forma selectiva y gradual medidas de exención, reducción y aplazamiento de impuestos y tasas, en consonancia con la situación real.



Paralelamente, reforzará la disciplina financiera y presupuestaria mediante una reducción rigurosa de los gastos corrientes, a fin de concentrar los recursos en las inversiones para el desarrollo, la seguridad social y las tareas urgentes, al tiempo que mantendrá un control estricto del déficit presupuestario y la deuda pública.



Además, esta cartera se propone mejorar la eficiencia de las inversiones públicas mediante la revisión de la cartera de proyectos y la reasignación de capitales entre ellos, vinculando los desembolsos al volumen de ejecución.



También continuará perfeccionando el marco institucional, fortaleciendo la gestión de los riesgos fiscales y supervisando las obligaciones de deuda contingentes.



Quoc Phuong añadió que se están llevando a cabo diversas reformas institucionales, entre ellas el perfeccionamiento de la Ley de Presupuesto Estatal y la implementación de reformas en materia de inversión pública, fiscalidad y valores, con el objetivo de optimizar la movilización y asignación de recursos para un crecimiento sostenible.



Por su parte, Martin Sommer consideró que la economía vietnamita registró resultados positivos en 2026 pese a las difíciles condiciones mundiales, con una inflación cercana al objetivo establecido y elevados flujos de inversión.



Destacó el papel fundamental de la política fiscal en el apoyo al crecimiento y valoró la estrecha coordinación entre el Ministerio de Finanzas y los organismos gubernamentales. El FMI manifestó su disposición a continuar brindando acompañamiento y asistencia técnica a Vietnam, especialmente en la gestión de las inversiones y las finanzas públicas.



Al concluir la reunión, Quoc Phuong reafirmó la determinación del Ministerio de Finanzas de fortalecer la seguridad financiera nacional y profundizar la cooperación con el FMI./.

VNA