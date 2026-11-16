Máximo dirigente de Vietnam se reúne con el presidente francés Emmanuel Macron

Phnom Penh (VNA) –Al margen de la XX Cumbre de la Francofonía, celebrada en Phnom Penh, Camboya, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, se reunió hoy con el presidente francés, Emmanuel Macron.

Al recordar las impresiones positivas que le dejaron sus dos visitas a Francia, en octubre de 2024 y septiembre de 2026, el secretario general y presidente, To Lam, destacó el papel y la influencia de Francia en el espacio francófono. Expresó su deseo de continuar la cooperación con el país europeo para contribuir al desarrollo, la prosperidad compartida y la estabilidad duradera de la comunidad francófona, así como fortalecer la asociación estratégica integral entre ambos países.

Emmanuel Macron destacó los estrechos vínculos tradicionales e históricos entre Vietnam y Francia, tanto en sus relaciones bilaterales como en el marco de la Francofonía.

Valoró el papel, la posición y las contribuciones de Vietnam al desarrollo de la comunidad francófona, y afirmó que Francia está siempre dispuesta a acompañar a Vietnam en la resolución de los desafíos globales, tanto mediante la cooperación bilateral como a través de los esfuerzos conjuntos en el seno de la Francofonía.

Ambos dirigentes se congratularon por los avances dinámicos y concretos alcanzados por los ministerios, sectores y organismos de los dos países en la implementación de la cooperación.

Acordaron mantener intercambios periódicos de alto nivel y a todos los niveles, a través de todos los canales, así como implementar eficazmente los mecanismos de cooperación existentes. También destacaron la necesidad de estudiar modalidades de cooperación más eficaces y concretas en los ámbitos de la defensa y la seguridad, en respuesta a las exigencias del desarrollo en el nuevo contexto.

En materia de economía, comercio e inversión, acordaron dar prioridad a la ejecución de proyectos estratégicos emblemáticos con importantes efectos multiplicadores, especialmente en los ámbitos de los satélites de observación terrestre, los ferrocarriles urbanos y las energías renovables.

La ciencia y la tecnología, consideradas un nuevo pilar de las relaciones bilaterales, también ocuparon un lugar destacado en sus conversaciones. Ambos dirigentes convinieron en aprovechar al máximo las fortalezas de Francia como una de las principales potencias científicas de Europa y reforzar la cooperación en sectores estratégicos.

El mandatario vietnamita propuso ampliar la colaboración en investigación científica y transferencia de tecnología, con el objetivo de que Vietnam pueda dominar tecnologías en ámbitos como la industria aeroespacial, los ferrocarriles de alta velocidad, la economía marítima verde y las tecnologías cuánticas.

Asimismo, acordaron intensificar los intercambios culturales y entre los pueblos, así como la cooperación descentralizada, y continuar implementando eficazmente los acuerdos suscritos en los ámbitos de la educación y la formación.

To Lam propuso ampliar la cooperación en la formación de recursos humanos altamente cualificados a otros sectores que respondan a las necesidades concretas y las orientaciones estratégicas actuales, especialmente los semiconductores, las nuevas energías y el sector ferroviario.

Al abordar cuestiones regionales e internacionales, Emmanuel Macron valoró y compartió la posición de Vietnam sobre el papel central de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en la región. También acogió favorablemente la iniciativa vietnamita de intensificar el diálogo sobre paz y seguridad entre los miembros de la Francofonía y los países de la región.

Ambos dirigentes acordaron fortalecer la coordinación y el apoyo mutuo para promover la cooperación en el ámbito de la economía digital dentro del espacio francófono y en otros marcos multilaterales.

Convinieron en volver a reunirse próximamente, antes de que finalice el año, para intercambiar opiniones sobre las prioridades de cooperación que ambas partes están trabajando activamente para llevar a la práctica./.

Máximo dirigente de Vietnam se reúne con el presidente francés Emmanuel Macron