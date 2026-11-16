Líder vietnamita propone tres prioridades para fortalecer la Francofonía

Phnom Penh (VNA) –El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, pronunció hoy un discurso en la sesión plenaria de la mesa redonda de la XX Cumbre de la Francofonía, celebrada en Phnom Penh, Camboya.

En su intervención, el mandatario destacó el papel de la Francofonía en la promoción del diálogo y la solidaridad, el fortalecimiento de la confianza, la prevención de conflictos y la creación de condiciones favorables para la paz, la cooperación y el desarrollo sostenible.

Ante las profundas transformaciones del orden mundial, el dirigente vietnamita subrayó que la Francofonía debe aprovechar su diversidad para promover el diálogo, generar confianza, reducir las diferencias y contribuir más activamente a la solución de los problemas regionales e internacionales, la promoción del multilateralismo y la construcción de un orden internacional justo, basado en el derecho internacional.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, en el evento. Foto: VNA

En este sentido, el máximo dirigente de Vietnam presentó tres orientaciones prioritarias.

En primer lugar, es necesario seguir fortaleciendo la solidaridad, promover el diálogo, generar confianza y prevenir los conflictos. Las instituciones francófonas y sus miembros deben intensificar la cooperación en materia de prevención de conflictos, mediación, solución pacífica de controversias y reconstrucción posconflicto. En este contexto, Vietnam acogió con satisfacción la iniciativa de organizar un foro sobre la consolidación de la paz.

En segundo lugar, se debe incrementar la inversión en capital humano y desarrollo inclusivo para sentar las bases de una paz duradera. Más allá de los procesos políticos y de seguridad, es necesario reforzar las inversiones en los ámbitos económico, social, cultural, educativo y de formación; apoyar el emprendimiento juvenil; mejorar la capacidad de adaptación al cambio climático; promover la transición verde, la economía oceánica y la transformación digital, prestando especial atención a los pequeños Estados insulares.

En particular, la Francofonía debe lograr avances sustanciales en su pilar económico mediante programas y proyectos concretos de cooperación que aprovechen las fortalezas de sus miembros.

En tercer lugar, es preciso convertir la diversidad de la Francofonía en una fortaleza mediante compromisos específicos, acompañados de recursos suficientes y mecanismos eficaces de implementación. La Organización Internacional de la Francofonía (OIF) debe definir claramente las prioridades de su Programa de Cooperación para el período 2027-2030, teniendo en cuenta las necesidades reales y aprovechando plenamente el potencial y las contribuciones de sus miembros.

En este sentido, la Francofonía debe dar prioridad a los recursos destinados al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, así como al fortalecimiento de las capacidades de gobernanza de riesgos ante los nuevos desafíos. También ha de promover propuestas para desarrollar redes interregionales de innovación que conecten a los Gobiernos, las empresas y los centros de investigación.

El diriente vietnamita expresó su convicción de que la XX Cumbre de la Francofonía brindará a sus miembros la oportunidad no solo de reafirmar sus valores comunes, sino también de renovar su determinación política para construir el futuro de esta organización./.