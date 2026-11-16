Vietnam y Canadá avanzan en la modernización de sus sistemas judiciales

Hanoi (VNA) - Vietnam desea que Canadá continúe compartiendo experiencias y apoyando al país en la elaboración y perfeccionamiento de su sistema jurídico y la reforma judicial, especialmente en ámbitos como la garantía de la independencia de los tribunales, la formación de jueces, la transformación digital y la aplicación de la inteligencia artificial (IA) en las actividades judiciales.

Así lo afirmó el titular de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, durante una reunión celebrada hoy con el presidente del Tribunal Supremo de Canadá, Richard Wagner, en la sede del Parlamento vietnamita.

En la cita, el dirigente parlamentario valoró la importancia de la visita de Richard Wagner a Vietnam en un contexto en el que las relaciones bilaterales mantienen una evolución positiva, especialmente después de que ambos países elevaran sus vínculos a la categoría de Asociación Estratégica durante la visita de Estado a Canadá del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en septiembre de 2026.

Señaló que Hanoi valora los resultados positivos de la cooperación con Ottawa en los ámbitos jurídico y judicial, así como el apoyo del Gobierno canadiense a la reforma judicial y la construcción del Estado de derecho en Vietnam, especialmente mediante programas y proyectos de cooperación con el Tribunal Supremo Popular de Vietnam.

La cooperación jurídica y judicial también ha sido identificada por los dirigentes de ambos países como uno de los pilares importantes de la Declaración Conjunta sobre el establecimiento de la Asociación Estratégica Vietnam-Canadá.

En la reunión (Foto: VNA)

Al valorar positivamente el proyecto “Fortalecimiento de las capacidades judiciales Vietnam-Canadá” para el período 2025-2030, Thanh Man destacó que esta iniciativa ha contribuido a mejorar las capacidades de los jueces y funcionarios judiciales, facilitar el acceso a la justicia, elevar la calidad de la formación judicial y promover el papel de las mujeres juezas.

Propuso que Canadá continúe apoyando a Vietnam en el perfeccionamiento del sistema jurídico y la reforma judicial, compartiendo experiencias sobre la garantía de la independencia de los tribunales, la mejora de la calidad de la elaboración y aplicación de las leyes, la formación de jueces, el desarrollo de tribunales electrónicos y la aplicación de la IA en las actividades judiciales.

Vietnam desea seguir intercambiando y aprovechando las experiencias internacionales en materia legislativa y judicial, así como ampliar la cooperación sobre la base del respeto a la independencia, la soberanía, el sistema político y las leyes de cada país, agregó.

Por su parte, Richard Wagner valoró los esfuerzos de Vietnam para impulsar la reforma judicial y perfeccionar sus instituciones con el fin de generar nuevos motores para el desarrollo económico.

Consideró que iniciativas como el establecimiento de tribunales especializados para el Centro Financiero Internacional, el fortalecimiento de la capacidad para resolver disputas comerciales internacionales, la promoción de la aplicación de los convenios internacionales y el perfeccionamiento de la legislación sobre quiebras reflejan un enfoque eficaz que vincula la reforma judicial con los objetivos de crecimiento económico.

Enfatizó que la estabilidad del sistema judicial constituye un factor clave para impulsar el crecimiento económico y fortalecer la confianza de las empresas, especialmente de los inversores internacionales, garantizando que las disputas comerciales se resuelvan de manera justa, eficaz y conforme a la ley.

Wagner afirmó que el intercambio de experiencias, la puesta en común de ideas y el aprendizaje mutuo en materia de reforma y modernización de los sistemas judiciales beneficiarán a ambas partes y contribuirán a fortalecer aún más las relaciones de amistad y cooperación entre Vietnam y Canadá./.