Líder vietnamita concluye con éxito su participación en la XX Cumbre de la Francofonía

Phnom Penh (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, partió hoy de Phnom Penh, dando por concluidas sus actividades en la XX Cumbre de la Francofonía celebrada del 14 al 16 de noviembre, por invitación del rey camboyano, Norodom Sihamoni.

En el marco de la Cumbre, To Lam asistió a la ceremonia oficial de bienvenida, presidida por el monarca, el primer ministro de Camboya, así como por la secretaria general de la Organización Internacional de la Francofonía (OIF), Louise Mushikiwabo.

También participó en la sesión inaugural y la sesión plenaria sobre el tema central de la Cumbre y pronunció un discurso en el Foro Empresarial Francófono sobre Innovación (FrancoTech).

Durante la sesión plenaria de mesa redonda, el máximo dirigente vietnamita destacó el papel de la Comunidad Francófona en la promoción del diálogo y la solidaridad, el fortalecimiento de la confianza, la prevención de conflictos y la creación de condiciones favorables para la paz, la cooperación y el desarrollo sostenible.

En su intervención inaugural en FrancoTech, el máximo dirigente vietnamita subrayó la necesidad de convertir la cooperación en ciencia, tecnología y economía digital en nuevos motores de desarrollo dentro del espacio francófono, en un contexto en el que la ciencia, la tecnología y la innovación están transformando profundamente la economía mundial.

Ceremonia de despedida al secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en el aeropuerto internacional de Techo, en Phnom Penh, Camboya. Foto: Thong Nhat – VNA

Asimismo, señaló que la Comunidad Francófona debe reforzar la conectividad, ampliar los mercados y aprovechar eficazmente su potencial de cooperación económica.

En este sentido, destacó la importancia de avanzar de compartir una lengua a construir un espacio común y nuevos motores de desarrollo, en los que la ciencia, la tecnología y la innovación desempeñen un papel clave.

Con motivo de la Cumbre, el mandatario sostuvo un encuentro con Hun Sen, presidente del Partido Popular de Camboya y del Senado camboyano; además de reunirse con Thongloun Sisoulith, secretario general del Comité Central del Partido Popular Revolucionario y presidente de Laos, y mantener diversos encuentros e intercambios con dirigentes de alto nivel de varios países y organizaciones internacionales.

Estos contactos contribuyeron a consolidar la confianza política y fortalecer las relaciones de amistad y cooperación entre Vietnam y otros países y organizaciones internacionales, así como estrechar los vínculos de buena vecindad y ampliar la cooperación con socios tradicionales de Europa y África.

Las mencionadas citas abrieron también nuevas oportunidades para impulsar la cooperación estratégica en sectores emergentes como la economía digital, la tecnología, la innovación, la agricultura y la energía.

La visita contribuyó asimismo a reafirmar el papel internacional de Vietnam y proyectar la imagen de un país activo, dinámico e innovador, dispuesto a actuar como puente y realizar contribuciones responsables a la paz, la estabilidad, la cooperación y la prosperidad común de la región y del mundo.

En el marco de la Cumbre, la delegación vietnamita visitó el Espacio de Exposición Cultural de Vietnam, ubicado en la Aldea Cultural Francófona, poniendo de relieve el papel de la cultura en la promoción de los intercambios, el fortalecimiento del entendimiento mutuo y la consolidación de las relaciones de amistad y cooperación entre Vietnam, la Comunidad Francófona y los amigos internacionales./.