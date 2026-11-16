Vietnam y Canadá impulsan cooperación jurídica y judicial

Hanoi (VNA) - El secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Tribunal Popular Supremo, Nguyen Van Quang, recibió hoy en Hanoi a Richard Wagner, presidente del Tribunal Supremo de Canadá, quien encabeza una delegación de alto nivel de esta institución en visita de trabajo al país indochino.



Durante el encuentro, Nguyen Van Quang expresó su confianza en que esta visita contribuirá a fortalecer el entendimiento y la confianza mutuos, así como a dar un nuevo impulso a la cooperación entre los órganos judiciales de ambos países, con miras a hacerla más profunda, sustantiva y eficaz.



La visita tiene lugar en un contexto especialmente favorable, después que las relaciones entre Vietnam y Canadá fueran elevadas al nivel de Asociación Estratégica en septiembre de 2026, lo que abre nuevas oportunidades para ampliar la cooperación bilateral en diversos ámbitos, incluida la colaboración jurídica y judicial.



Estas nuevas orientaciones no solo reflejan el desarrollo integral de las relaciones bilaterales, sino que también sientan bases favorables para que las instituciones de ambos países, incluidos sus respectivos sistemas judiciales, intensifiquen la cooperación profesional y el intercambio de experiencias.



En particular, la Declaración Conjunta entre ambos países menciona expresamente y respalda la continuidad del proyecto “Fortalecimiento de la capacidad judicial de Vietnam y Canadá”.



Esta iniciativa constituye una línea de cooperación de especial importancia y refleja el interés y las expectativas de los dirigentes de ambos países respecto a la colaboración en el ámbito judicial. Asimismo, proporciona un marco político favorable para que los tribunales de ambas naciones consoliden los resultados alcanzados, estudien y pongan en marcha nuevas iniciativas de cooperación y contribuyan de manera concreta al cumplimiento de los compromisos y las grandes orientaciones de la Asociación Estratégica Vietnam-Canadá.



El presidente del Tribunal Popular Supremo de Vietnam manifestó su deseo de que ambas partes mantengan e intensifiquen los intercambios de delegaciones, los contactos de alto nivel y la cooperación técnica entre sus respectivos órganos judiciales.



Abogó por una estrecha coordinación para ejecutar eficazmente el proyecto “Fortalecimiento de la capacidad judicial de Vietnam y Canadá” durante el período 2025-2030, así como para intercambiar experiencias sobre la puesta en funcionamiento de tribunales especializados.



Nguyen Van Quang señaló que este proyecto constituye una de las principales prioridades de cooperación entre los sistemas judiciales de ambos países en la etapa actual. Su ejecución, subrayó, debe responder a las necesidades prácticas y las prioridades de la reforma judicial de Vietnam, garantizando la calidad, la eficacia y la sostenibilidad de las actividades conjuntas.



También destacó la importancia de intensificar el intercambio de experiencias sobre la aplicación del derecho internacional, el cumplimiento de los tratados internacionales y las prácticas judiciales internacionales, especialmente en la resolución de litigios civiles y comerciales con elementos de extranjería.



En materia de formación y capacitación judicial, Nguyen Van Quang expresó su interés en reforzar la cooperación entre la Academia Judicial de Vietnam y el Instituto Nacional de la Judicatura de Canadá para la formación y el perfeccionamiento profesional de jueces y otros funcionarios judiciales.



También propuso ampliar el intercambio de conocimientos y experiencias de Canadá en ámbitos como el perfeccionamiento del marco jurídico, el desarrollo de la jurisprudencia, la mejora de la calidad de las resoluciones judiciales, la transformación digital y la modernización del funcionamiento de los tribunales, así como la solución de controversias comerciales y de inversión de carácter internacional.

En la reunión. (Fuente: VNA)

Según el funcionario vietnamita, todos estos ámbitos revisten especial importancia para el proceso de reforma y desarrollo del sistema judicial del país.



Por su parte, Richard Wagner manifestó su deseo de que los tribunales de Vietnam y Canadá sigan estrechando sus vínculos de cooperación, intensificando los intercambios y compartiendo experiencias para elevar la capacidad profesional de los jueces y responder a las exigencias de la reforma judicial en un contexto marcado por la transformación digital y el rápido desarrollo de la ciencia y la tecnología.



Señaló que estos desafíos son comunes a los sistemas judiciales de todo el mundo y exigen una adaptación proactiva, la renovación de los métodos de trabajo y una mayor eficacia en la administración de justicia.



En este sentido, destacó la importancia de reforzar la coordinación en la prevención y lucha contra las actividades ilícitas que aprovechan el ciberespacio, así como de ampliar la cooperación internacional en la investigación y persecución de la delincuencia transnacional, contribuyendo conjuntamente al desarrollo de los sistemas judiciales de ambos países./.