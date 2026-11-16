Vietnam reafirmará el papel y la posición de su Asamblea Nacional en la AIPA-47

Hanoi (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, encabezará una delegación de alto nivel del país para participar en la 47ª Asamblea General de la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA-47), que se celebrará del 17 al 18 de noviembre de 2026 en Manila, Filipinas.



Con motivo de esta visita, el viceministro de Relaciones Exteriores, Dang Hoang Giang, concedió una entrevista a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) para explicar los objetivos y el significado de la participación vietnamita, así como las contribuciones de la Asamblea Nacional al proceso de construcción de la Comunidad de la ASEAN.



El diplomático destacó que esta será la primera vez que Tran Thanh Man encabece una delegación parlamentaria vietnamita de alto nivel a una Asamblea General de la AIPA durante la XVI Legislatura. Por ello, la visita reviste especial importancia para la implementación de la política exterior establecida en el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam y las orientaciones diplomáticas de la Asamblea Nacional.



Según Dang Hoang Giang, la participación contribuirá a estrechar la coordinación entre la diplomacia del Partido, la diplomacia del Estado y la diplomacia popular, además de aprovechar el canal parlamentario en la consolidación de la confianza, la promoción del consenso político y el perfeccionamiento de los marcos jurídicos para la cooperación bilateral y multilateral. Todo ello busca salvaguardar los intereses nacionales, mantener un entorno de paz y estabilidad y movilizar recursos externos para el desarrollo del país.



El vicecanciller señaló que la visita del presidente parlamentario, junto con la participación del primer ministro Le Minh Hung en la Cumbre de la ASEAN y otras reuniones relacionadas, refleja la importancia prioritaria que Vietnam concede a la agrupación y a la AIPA.



Vietnam es un miembro activo, proactivo y responsable de esta organización y está dispuesto a colaborar con los parlamentos integrantes para facilitar los marcos jurídicos, supervisar el cumplimiento de los compromisos y convertir los acuerdos regionales en acciones concretas.



En la AIPA-47, la delegación vietnamita prevé proponer y copatrocinar varios proyectos de resolución destinados a reforzar la cooperación interparlamentaria en la prevención y gestión de riesgos, mejorar el entendimiento y el intercambio de información entre los pueblos de la ASEAN, fortalecer el papel de los parlamentos en la renovación de los modelos de desarrollo y elevar la resiliencia y competitividad de las economías regionales. También promoverá una mayor participación y liderazgo de las mujeres en la gobernanza de la inteligencia artificial.



Al evaluar el papel de esta organización, Dang Hoang Giang afirmó que, tras casi cinco décadas de formación y desarrollo, la AIPA se ha consolidado como un foro parlamentario regional cada vez más relevante, estrechamente vinculado a la ASEAN.



Sus resoluciones reflejan cada vez mejor las prioridades de la agrupación en sus tres pilares, mientras que el diálogo entre los dirigentes de ambas organizaciones y la ampliación de las relaciones con los parlamentos observadores han contribuido a fortalecer la centralidad de la agrupación en la arquitectura regional.



En un contexto internacional marcado por cambios rápidos y complejos, la ASEAN necesita reforzar su capacidad de adaptación, unidad y papel central. Bajo el lema “Parlamentos que garantizan una ASEAN pacífica, próspera y centrada en las personas”, la AIPA-47 reafirmará el compromiso de los parlamentos miembros de acompañar a los Gobiernos mediante iniciativas legislativas, actividades de supervisión y diplomacia parlamentaria.



Esta edición será la primera Asamblea General desde que la ASEAN comenzó a implementar la Visión de la Comunidad de la ASEAN 2045, por lo que tendrá especial relevancia para promover la paz, la estabilidad, el desarrollo sostenible y una distribución inclusiva de los beneficios de la integración regional.



Desde su incorporación a la AIPA en 1995, la Asamblea Nacional de Vietnam ha mantenido una participación activa y responsable. El país ha asumido con éxito la presidencia de la organización en tres ocasiones, en 2002, 2010 y 2020, y ha impulsado iniciativas reconocidas por otros miembros, entre ellas la Conferencia de Jóvenes Parlamentarios de la AIPA, que actualmente se celebra cada año.



La Asamblea Nacional vietnamita también participa activamente en la aplicación de estas resoluciones mediante su labor legislativa, de supervisión, de toma de decisiones sobre asuntos importantes del país y de diplomacia parlamentaria.



Dang Hoang Giang expresó su confianza en que la visita contribuirá a reafirmar el papel y la posición de la Asamblea Nacional de Vietnam en la AIPA y a trabajar junto con los parlamentos miembros por una Comunidad de la ASEAN unida, resiliente, inclusiva, sostenible y centrada en las personas./.

VNA