Política

Experto tailandés: Vietnam contribuye a fortalecer la unidad y la autonomía estratégica de la ASEAN

Un experto tailandés destaca el papel de Vietnam en el fortalecimiento de la unidad y autonomía estratégica de la ASEAN y el impulso de la cooperación con Tailandia.

Songrit Kirk Pongern, profesor de Estudios de la ASEAN de la Universidad Kasetsart de Tailandia. (Fuente: VNA)
Songrit Kirk Pongern, profesor de Estudios de la ASEAN de la Universidad Kasetsart de Tailandia. (Fuente: VNA)

Bangkok (VNA) - Vietnam desempeña un papel importante en el fortalecimiento de la unidad y la autonomía estratégica de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), gracias a su política exterior independiente y autónoma y a su compromiso con la cooperación regional, afirmó Songrit Kirk Pongern, profesor de Estudios de la ASEAN de la Universidad Kasetsart de Tailandia.

En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), con motivo de la participación del primer ministro Le Minh Hung, al frente de una delegación de alto nivel, en la 49.ª Cumbre de la ASEAN y las reuniones de alto nivel conexas, celebradas en Manila (Filipinas), el experto compartió sus valoraciones sobre la relevancia de esta visita, el papel de Vietnam en la Asociación y las perspectivas de su cooperación con Tailandia.

Al referirse al significado de la visita del primer ministro Le Minh Hung, el experto tailandés expresó su reconocimiento a la política exterior independiente y autónoma de Vietnam. A su juicio, esta orientación, mantenida de manera consecuente, permite al país preservar relaciones de amistad con todas las naciones y demostrar su disposición a ampliar la cooperación integral en el ámbito internacional.

Esta línea de actuación coincide plenamente con los objetivos comunes de la ASEAN de fortalecer las relaciones de amistad y cooperación con los países de todas las regiones del mundo.

Songrit Kirk Pongern destacó que la participación del jefe de Gobierno vietnamita en la 49.ª Cumbre de la ASEAN contribuye a reafirmar el compromiso de la Asociación con una política exterior independiente y autónoma. Se trata de una cuestión de especial relevancia para el conjunto del bloque, sobre todo en el actual contexto geopolítico multipolar, marcado por profundas transformaciones e incertidumbres.

El experto manifestó su confianza en que la unidad de los países miembros en la defensa de una posición independiente en materia de política exterior constituirá una fuente de fortaleza interna que permitirá a la ASEAN adaptarse proactivamente y superar los desafíos y obstáculos.

Al analizar el proceso de construcción de la Comunidad de la ASEAN, Songrit Kirk Pongern señaló que los continuos avances socioeconómicos de Vietnam ponen de manifiesto el notable potencial del país en numerosos ámbitos.

Entre los logros más destacados mencionó el desarrollo de las infraestructuras económicas, el fortalecimiento de las capacidades industriales y agrícolas, la modernización de las tecnologías de producción y los servicios, así como el creciente reconocimiento internacional del mercado financiero y de capitales vietnamita. Estos avances, subrayó, reflejan claramente los esfuerzos del país por mejorar la calidad de sus recursos humanos.

El académico expresó su firme convicción de que Vietnam dispone de un enorme potencial para seguir consolidando estos resultados mediante una cooperación más estrecha con los demás Estados miembros de la ASEAN, en aras del objetivo común de mejorar la calidad de vida y el bienestar de los pueblos de la región.

En cuanto a las perspectivas de cooperación bilateral y regional, el profesor de la Universidad Kasetsart recordó que la ASEAN se sustenta en tres pilares fundamentales: la Comunidad Política y de Seguridad, la Comunidad Económica -que abarca el comercio y la inversión- y la Comunidad Sociocultural. En consecuencia, consideró que Vietnam y Tailandia deben dar prioridad al impulso integral de estos tres ámbitos.

En materia de política-seguridad, ambos países deben mantener una actitud de sinceridad y confianza mutua para construir un entorno de seguridad estable y sostenible.

En el terreno económico, incluido el comercio y la inversión, Vietnam y Tailandia necesitan adoptar medidas coordinadas para pasar de una relación basada en la competencia a una auténtica asociación. Como ejemplo, el experto citó la cooperación en el sector productivo con vistas a garantizar la seguridad alimentaria.

Por su parte, en el ámbito sociocultural, el objetivo prioritario debe ser profundizar el conocimiento y la comprensión mutuos entre los pueblos de ambos países, así como intensificar los intercambios en materia de arte, tradiciones culturales y festividades.

Según Songrit Kirk Pongern, los esfuerzos de cooperación sustantiva entre Vietnam y Tailandia, dos pilares importantes del Sudeste Asiático, pueden convertirse en un modelo ejemplar, susceptible de ser replicado en el conjunto de la ASEAN en los próximos años./.

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