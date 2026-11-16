Presidente chileno destaca potencial de cooperación económica con Vietnam

Hanoi (VNA) - Vietnam y Chile disfrutan de un gran potencial para expandir sus relaciones económicas, sustentado en las ventajas complementarias de ambas economías y en la plataforma de integración internacional ya establecida, afirmó hoy el presidente del país sudamericano, José Antonio Kast, durante el Foro Empresarial Vietnam-Chile, celebrado en Hanoi.



En su intervención, el mandatario detalló las perspectivas de cooperación en los sectores agrícola y alimentario, especialmente en los productos frutícolas, cárnicos y acuícolas. Asimismo, alentó a intensificar la cooperación técnica, facilitar el acceso a los mercados y ampliar los vínculos en los ámbitos de la innovación, la tecnología, los servicios y el desarrollo sostenible.



La iniciativa "Choose Chile" se puso en marcha para promover el entorno de negocios y las oportunidades de inversión en el país latinoamericano entre la comunidad empresarial internacional, incluidas las empresas vietnamitas.



El presidente chileno, José Antonio Kast, interviene en la cita. (Foto: VNA)



Por su parte, el ministro de Industria y Comercio de Vietnam, Le Manh Hung, subrayó la necesidad de convertir los marcos de cooperación y las ventajas existentes en resultados concretos.



Para ello, las empresas de ambos países deben aprovechar proactivamente las preferencias derivadas de los tratados de libre comercio, reforzar los vínculos entre asociaciones sectoriales, importadores y redes de distribución, y ampliar la cooperación en materia de inversión, vinculándola con la transferencia de tecnología, el desarrollo de recursos humanos y la aplicación de estándares de sostenibilidad, sostuvo.



Según Tran Ngoc Liem, vicesecretario general de la Cámara de Comercio e Industria de Vietnam (VCCI), las comunidades empresariales de ambos países todavía disponen de un amplio margen para ampliar su cooperación, especialmente en un contexto en el que impulsan conjuntamente la diversificación de mercados, el fortalecimiento de la competitividad, la transformación digital y el desarrollo de la economía verde.



La VCCI continuará desempeñando su papel de enlace y coordinándose con los organismos y organizaciones chilenas de promoción comercial, entre ellos la Dirección General de Promoción de Exportaciones de la Cancillería de Chile (ProChile), para apoyar a las empresas en la búsqueda de socios, la conexión comercial y la solución de dificultades.



Durante la sesión de diálogo empresarial, los participantes debatieron las oportunidades de cooperación en el sector agroalimentario y las perspectivas de exportación de carne y frutas chilenas a Vietnam. También abordaron cuestiones relacionadas con la logística, los costes de transporte, los trámites aduaneros, los estándares técnicos y la cuarentena fitosanitaria, con el propósito de facilitar el acceso de los productos de ambos países a sus respectivos mercados.



Gracias a su amplia red de tratados de libre comercio, Chile tiene potencial para convertirse en una plataforma que facilite a las empresas vietnamitas el acceso al mercado sudamericano. A su vez, Vietnam puede constituir un destino atractivo y una puerta de entrada para que las empresas chilenas amplíen sus operaciones en la Asociación de Naciones de Sudeste Asiático (ASEAN) y Asia.



El foro se celebró en el contexto de la conmemoración del 55.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países (1971-2026). El Tratado de Libre Comercio Vietnam-Chile (VCFTA), en vigor desde 2014, junto con el Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP), proporciona un marco favorable para impulsar el intercambio de bienes, ampliar los mercados y fortalecer los vínculos empresariales.



El comercio bilateral entre ambos países superó los 1,7 mil millones de dólares en 2025. Vietnam cuenta con fortalezas en los sectores de la electrónica, las confecciones textiles, el calzado, los productos de madera, agrícolas y acuícolas. Por su parte, Chile destaca por sus recursos minerales, materias primas industriales, bienes forestales, alimentos, agricultura de alta tecnología y energías renovables.



Estas ventajas complementarias abren oportunidades para aumentar el comercio bilateral, promover las inversiones, conectar las actividades productivas e integrarse más profundamente en las cadenas de valor regionales y globales./.