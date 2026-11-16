Empresas textiles de Vietnam se esfuerzan por cumplir los objetivos de exportación

Hanoi (VNA) - Ante la creciente volatilidad y los desafíos de la economía mundial, el sector textil y de la confección de Vietnam está desplegando medidas coordinadas para mantener el ritmo de producción, con la protección de los medios de vida y los ingresos de los trabajadores como máxima prioridad.



Al respecto, Pham Xuan Hong, presidente de la Asociación de Confección, Textiles, Bordados y Tejidos de Ciudad Ho Chi Minh (AGTEX), señaló que, pese a las numerosas dificultades de la economía mundial desde principios de año, las empresas han adoptado una filosofía empresarial pragmática, en la que la prioridad no es maximizar los márgenes de beneficio, sino mantener los puestos de trabajo y garantizar ingresos estables a los trabajadores que continúan vinculados a sus fábricas.



Según indicó, las empresas industriales han logrado mantener el empleo estable para más de 1,86 millones de trabajadores.



Además de la presión por preservar los puestos de trabajo, las exigencias cada vez mayores de los socios comerciales en materia de calidad y diseño obligan a las empresas a responder con flexibilidad, incluso ante pedidos de pequeño volumen.



Según los datos del informe sobre la balanza comercial, las exportaciones de productos textiles y de confección alcanzaron los 39,8 mil millones de dólares en los primeros diez meses de 2026, un aumento interanual del 3,9%. Solo en octubre, el valor de las exportaciones ascendió a 4,08 mil millones de dólares, un 0,9% más que en septiembre y un 9,8% superior al registrado en el mismo mes de 2025.



Las empresas nacionales han mantenido un sólido ritmo de producción y muchas cuentan con pedidos completos para los últimos meses del año, lo que constituye una base favorable para alcanzar el objetivo de entre 48 mil millones y 49 mil millones de dólares en exportaciones en 2026.



Para cumplir esta meta, las empresas del sector están coordinando la implementación de varias tareas fundamentales, entre ellas diversificar los mercados de exportación y los socios comerciales; desarrollar las industrias auxiliares de materias primas y accesorios para establecer cadenas de suministro integradas; invertir en innovación tecnológica vinculada a la inteligencia artificial (IA); intensificar la formación de mano de obra altamente cualificada; promover la transformación verde sobre la base de modelos de economía circular; y desarrollar marcas en los mercados nacional e internacional.



Actualmente, los productos textiles y de confección vietnamitas están presentes en 137 países y territorios. Estados Unidos sigue siendo el principal mercado, con alrededor del 40% de las exportaciones, junto con mercados tradicionales como la Unión Europea, Corea del Sur, Japón, China y los países miembros de la ASEAN, así como mercados potenciales de África y Oriente Medio.



La expansión de los mercados permite a las empresas diversificar los riesgos, buscar nuevos clientes de manera proactiva y adaptarse a los cambios de la demanda en las cadenas de suministro mundiales. Al mismo tiempo, se da prioridad al fortalecimiento de los vínculos entre las empresas a lo largo de las cadenas de suministro para mejorar la coordinación, compartir recursos y responder mejor a las estrictas exigencias de los socios internacionales.



Sin embargo, detrás de las cifras de crecimiento persiste la presión por mejorar su calidad, ya que las fluctuaciones arancelarias, los conflictos geopolíticos y los riesgos de interrupción de las cadenas de suministro pueden afectar directamente a los costos, los plazos de entrega y la capacidad de mantener los pedidos. Los clientes prestan cada vez más atención al origen de las materias primas, las condiciones de producción y el consumo de recursos. Por ello, el sector necesita reforzar su autonomía en materia de materiales, tecnología y diseño.



En el marco del programa de desarrollo de las industrias auxiliares para el período 2026-2035, el sector se propone elevar al 60% la tasa de localización de los productos textiles y de confección para 2030, contribuyendo así a que las empresas cumplan las normas de origen y aumenten el valor añadido a lo largo de las cadenas de producción.



Para alcanzar este objetivo, las iniciativas de apoyo se centran en mejorar la capacidad de los proveedores en materia de calidad, gestión, tecnología y plazos de entrega, así como en estrechar los vínculos entre las etapas de hilado, tejido, teñido, acabado y confección. En todo este proceso, los trabajadores siguen ocupando un lugar central en el desarrollo del sector y necesitan formación continua para dominar las nuevas tecnologías, de modo que el aumento de la productividad vaya acompañado de mejores ingresos y empleos estables y de calidad./.

VNA