Internacional

Presidente de Azerbaiyán realizará visita oficial a Vietnam

El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, realizará una visita oficial a Vietnam los días 20 y 21 de noviembre 

El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev (Fuente: AA/VNA)
El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev (Fuente: AA/VNA)

Hanoi, 16 nov (VNA) - El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, y su esposa realizarán una visita oficial a Vietnam del 20 al 21 de noviembre de 2026, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La visita del mandatario azerbayano responde a una invitación del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam./

VNA
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