Presidente de Azerbaiyán realizará visita oficial a Vietnam

Hanoi, 16 nov (VNA) - El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, y su esposa realizarán una visita oficial a Vietnam del 20 al 21 de noviembre de 2026, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.



La visita del mandatario azerbayano responde a una invitación del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam./





VNA