Vietnam y China impulsan los intercambios estratégicos de alto nivel

Beijing (VNA) - La participación del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en la 33ª Semana de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará en Shenzhen, y sus actividades bilaterales en China tienen un marcado significado diplomático, afirmó el profesor Zhao Weihua, director del Centro de Estudios sobre las Relaciones entre China y países vecinos de la Universidad Fudan.



En una entrevista concedida al corresponsal de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Beijing antes de la visita, el académico señaló que, durante la visita de Estado de To Lam al gigante asiático en abril de 2026, ambos países emitieron una declaración conjunta en la que acordaron “promover la construcción de una comunidad de futuro compartido Vietnam-China de importancia estratégica a un nivel superior en la nueva era”. Asimismo, definieron la cooperación ferroviaria como un nuevo punto destacado de su asociación estratégica.



A juicio de Zhao Weihua, el regreso del máximo dirigente vietnamita a China, poco más de seis meses después para participar en la cumbre de APEC no constituye un acontecimiento diplomático aislado, sino que representa la continuidad y materialización de los consensos políticos alcanzados anteriormente. También refleja la coherencia de la política exterior de Vietnam, que considera las relaciones con China una de sus principales prioridades.



En cuanto a la confianza política mutua, el experto destacó como uno de los hitos de las relaciones bilaterales en 2026 la primera reunión ministerial del mecanismo de diálogo estratégico “3+3”, que abarca los ámbitos de relaciones exteriores, defensa y seguridad pública. Se trata del primer mecanismo de diálogo ministerial del mundo que reúne simultáneamente estos tres sectores.



Según Zhao, este mecanismo no se limita al intercambio periódico de información, sino que aborda directamente cuestiones de seguridad relacionadas con los sistemas políticos y busca reforzar la coordinación estratégica entre ambos países. En este contexto, la participación de To Lam en la cumbre de APEC organizada por China aportará un nuevo impulso a los intercambios estratégicos de alto nivel entre los dos partidos y los dos países, al tiempo que fortalecerá los canales bilaterales y generará sinergias a través de la cooperación multilateral.



Respecto al potencial de cooperación, el profesor consideró que las mayores oportunidades residen en mejorar la conectividad física y armonizar las normas y los procedimientos, en lugar de limitarse a incrementar el comercio bilateral.



En particular, señaló que la iniciativa presentada en noviembre de 2026 para acelerar los intercambios y la cooperación entre las localidades vietnamitas y chinas de la cuenca del río Rojo establece orientaciones concretas en ámbitos como los pasos fronterizos inteligentes, el comercio electrónico transfronterizo, el transporte multimodal, las energías limpias y el desarrollo verde.



Esto supone ampliar la cooperación, tradicionalmente centrada en el comercio de mercancías, hacia nuevos ámbitos como los puertos inteligentes, la armonización de los estándares logísticos y la conexión de las cadenas industriales transfronterizas.



Asimismo, tras la definición de la cooperación ferroviaria como un nuevo eje estratégico, su vinculación efectiva con los planes de infraestructura de transporte del norte y el sur de Vietnam podría generar efectos que trasciendan el marco bilateral y desempeñar un papel importante en la conectividad del conjunto de la península de Indochina.



Por otra parte, Zhao Weihua señaló que la entrada en vigor, en marzo de 2026, de la Ley de Inteligencia Artificial de Vietnam ha creado un marco jurídico para la cooperación en la economía digital. A su juicio, la coordinación normativa en ámbitos como la gobernanza de la inteligencia artificial y la transformación digital de las pequeñas y medianas empresas podría constituir una orientación adecuada para la inversión y la cooperación en la próxima etapa./.

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