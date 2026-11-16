Máximo dirigente de Vietnam preside ceremonia de bienvenida al presidente de Chile

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, junto con su esposa, presidió hoy en Hanoi una ceremonia de bienvenida oficial al presidente de Chile, José Antonio Kast, y a su esposa.



Tras escuchar los himnos nacionales de ambos países, los dos mandatarios pasaron revista a la Guardia de Honor del Ejército Popular de Vietnam y presentaron a los integrantes de las delegaciones de alto nivel de ambos países que asistieron a la ceremonia.



Al término del acto oficial, To Lam y Kast, junto con las delegaciones de alto nivel de ambos países, celebraron conversaciones oficiales y mantuvieron un encuentro con la prensa.





El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y su esposa, reciben al presidente de Chile, José Antonio Kast, y a su esposa. Foto: VNA

Durante los últimos 55 años (1971-2026), desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas, los vínculos entre Vietnam y Chile han registrado avances en todos los ámbitos.



La confianza política se ha consolidado mediante sucesivas visitas de alto nivel y ministeriales. Ambas partes mantienen una estrecha coordinación y se apoyan mutuamente en foros multilaterales, como las Naciones Unidas, y en mecanismos de cooperación interregional. Chile fue el primer país latinoamericano en firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC) bilateral con Vietnam.





Ambos países son miembros del Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP), que facilita la cooperación comercial y de inversión, así como la ampliación de los mercados.



Chile es el cuarto mayor socio comercial de Vietnam en América Latina, mientras que el país indochino es el principal socio comercial de Chile dentro de la ASEAN. La cooperación económica y comercial constituye uno de los aspectos más destacados de las relaciones bilaterales. En los primeros siete meses de 2026, el intercambio mercantil entre ambos países superó los 1,1 mil millones de dólares, lo que representa un aumento del 18% respecto al mismo período de 2025.



Esta visita reviste especial importancia en un momento en que Vietnam continúa implementando la línea de política exterior establecida en el XIV Congreso Nacional del Partido y las resoluciones del Buró Político sobre la integración internacional en el nuevo contexto.



El fortalecimiento de las relaciones con Chile, uno de los socios de mayor importancia de Vietnam en América Latina y un país que participa activamente en los mecanismos de cooperación interregional, contribuirá a ampliar el espacio de relaciones exteriores, las oportunidades económicas y las perspectivas de desarrollo de la nación asiática./.

