Premier vietnamita participa en la VI Cumbre ASEAN-Australia

Manila (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, participó hoy en la VI Cumbre ASEAN-Australia, celebrada en Manila, Filipinas, en el marco de la 49ª Cumbre de la ASEAN y otras reuniones de alto nivel. También asistieron los dirigentes de los países miembros del bloque y el primer ministro australiano, Anthony Albanese.



Con motivo del quinto aniversario de la Asociación Estratégica Integral ASEAN-Australia (2021-2026), los dirigentes valoraron los avances y resultados concretos de la cooperación en diversos ámbitos. En 2025, el comercio bilateral alcanzó los 97,28 mil millones de dólares, mientras que la inversión extranjera directa de Australia en la ASEAN ascendió a 1,6 mil millones de dólares. Australia también ha desplegado iniciativas para apoyar la construcción de la Comunidad de la ASEAN, facilitar el comercio, promover la transformación digital, formar trabajadores cualificados y reforzar la cooperación subregional, además de respaldar el papel central del bloque en los mecanismos regionales.



La Cumbre reafirmó que la Visión de la Comunidad de la ASEAN 2045, la Declaración de Visión de los Líderes ASEAN-Australia “Socios por la Paz y la Prosperidad” y la Declaración de Melbourne “Socios para el Futuro”, ambas de 2024, constituyen bases importantes para orientar la cooperación bilateral.



De cara al futuro, los dirigentes acordaron aplicar eficazmente el Plan de Acción ASEAN-Australia 2025-2029 y los programas e iniciativas acordados. También priorizarán la lucha contra los desafíos de seguridad no tradicionales, especialmente la delincuencia transnacional, las estafas en línea, la ciberseguridad y la seguridad marítima. En el ámbito económico, se comprometieron a profundizar los vínculos mediante la aplicación del Tratado de Libre Comercio ASEAN-Australia-Nueva Zelanda (AANZFTA), recientemente actualizado, y del Acuerdo de Asociación Económica Integral Regional (RCEP).



Asimismo, acordaron reforzar la cooperación en seguridad energética y alimentaria y resiliencia ante posibles interrupciones de las cadenas de suministro, así como ampliar la colaboración en economía digital, transición energética, minerales esenciales, ciencia y tecnología e inteligencia artificial.



El primer ministro Anthony Albanese reafirmó que Australia seguirá siendo un socio fiable de la ASEAN y participará activamente en los mecanismos liderados por el bloque para promover el diálogo, fortalecer la confianza, prevenir conflictos y preservar la paz y la estabilidad regionales. También destacó la disposición de su país a ampliar el comercio y las inversiones y aprovechar las oportunidades de cooperación en energías limpias, economía digital, inteligencia artificial, respuesta al cambio climático, infraestructuras, educación e intercambios entre los pueblos.



Al intervenir en la Cumbre, el premier Le Minh Hung valoró los avances de la Asociación Estratégica Integral ASEAN-Australia y afirmó que Vietnam apoya la adopción de la Declaración Conjunta con motivo de su quinto aniversario. Instó a ambas partes a redoblar esfuerzos para traducir los compromisos en resultados concretos, fortalecer la resiliencia y generar nuevos motores de desarrollo. Asimismo, propuso tres prioridades estratégicas para orientar la cooperación futura.



En primer lugar, resulta necesario consolidar un entorno de paz, seguridad y estabilidad sobre la base del derecho internacional. El jefe de Gobierno vietnamita propuso reforzar los mecanismos de prevención, alerta temprana, gestión de crisis y prevención de conflictos. Respecto al Mar del Este, valoró el apoyo de Australia a los principios de la ASEAN y pidió mantener la coordinación para garantizar la seguridad y la libertad de navegación marítima y aérea, así como resolver pacíficamente las disputas conforme al derecho internacional, en particular la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (UNCLOS).



En segundo lugar, debe profundizar la integración económica, fortalecer la autosuficiencia y generar nuevos motores de crecimiento. Le Minh Hung propuso aprovechar eficazmente el AANZFTA actualizado y consolidar las cadenas de suministro regionales, especialmente en sectores estratégicos como los minerales esenciales, los semiconductores y los alimentos. También instó a convertir la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital en motores de desarrollo, coordinar la aplicación del Acuerdo Marco de la ASEAN sobre Economía Digital (DEFA), compartir tecnologías, desarrollar infraestructuras verdes y energías renovables, y avanzar en la construcción de la Red Eléctrica de la ASEAN.



En tercer lugar, es fundamental situar a las personas en el centro de los planes y actividades de cooperación. El primer ministro propuso intensificar la colaboración en educación y cooperación subregional para reducir las brechas de desarrollo y garantizar que todos los ciudadanos se beneficien de los resultados alcanzados.



Al término de la Cumbre, los dirigentes de la ASEAN y Australia aprobaron una Declaración Conjunta con motivo del quinto aniversario del establecimiento de la Asociación Estratégica Integral bilateral./.

VNA