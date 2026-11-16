Premier vietnamita propone fortalecer vínculos entre ASEAN y Corea del Sur

Manila (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, propuso hoy tres prioridades para fortalecer los vínculos entre la ASEAN y Corea del Sur, centradas en la innovación científica y tecnológica, la transición verde y digital, y el mantenimiento de la paz y la estabilidad regional.



El jefe de Gobierno vietnamita presentó estas propuestas al intervenir en la 27.ª Cumbre ASEAN-Corea del Sur, celebrada en el marco de la 49.ª Cumbre de la ASEAN y las reuniones conexas en Manila, Filipinas.



Al valorar las relaciones entre ambas partes, Le Minh Hung afirmó que se han convertido en una de las asociaciones más dinámicas, modernas y sustantivas de la agrupación. Asimismo, destacó la necesidad de fortalecer la capacidad de resiliencia y generar nuevos motores de crecimiento.



En primer lugar, planteó aprovechar la ciencia, la tecnología y la innovación como nuevos motores de la asociación. Para ello, propuso concluir las negociaciones para modernizar el Acuerdo de Libre Comercio ASEAN-Corea del Sur (AKFTA) en 2027, así como conectar universidades, institutos de investigación y empresas con vistas a crear una red conjunta de investigación y desarrollo, dando prioridad a la formación de expertos en inteligencia artificial (IA), semiconductores y materiales avanzados.



Vietnam alienta a las empresas surcoreanas a establecer centros de innovación e investigación y desarrollo en el país, afirmó el premier. Asimismo, instó a ambas partes a cooperar para fortalecer la autonomía en materia de IA e impulsar una gobernanza responsable de esta tecnología.



En segundo lugar, propuso impulsar la transición verde y la transformación digital. En este ámbito, expresó su deseo de que Corea del Sur acompañe a la ASEAN en la implementación del Acuerdo Marco sobre la Economía Digital (DEFA), el desarrollo de infraestructuras digitales seguras, la promoción del comercio digital y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas para que participen en la economía digital.

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, en la Cumbre. (Fuente: VNA)



También instó a intensificar la cooperación en energías limpias y avanzar en el despliegue de la Red Eléctrica de la ASEAN, así como a conectar la Red de Ciudades Inteligentes de la ASEAN (ASCN) con la red surcoreana K-City para desarrollar ciudades verdes e inteligentes.



En tercer lugar, el jefe del Gobierno vietnamita hizo hincapié en la necesidad de consolidar un entorno de paz y estabilidad en la región. Al respecto, afirmó que Vietnam apoya los esfuerzos de Corea del Sur para promover el diálogo y fomentar la confianza en la península de Corea.



También expresó su confianza en que Corea del Sur siga respaldando la postura de principios de la ASEAN sobre el mantenimiento de la paz y la seguridad y el respeto al derecho internacional en el Mar del Este, en particular la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982. Además, exhortó a ambas partes a intensificar la cooperación en ciberseguridad y la lucha contra las estafas en línea.



En la cumbre, los participantes valoraron que las relaciones entre la ASEAN y Corea del Sur han seguido desarrollándose de manera dinámica y eficaz en los últimos tiempos. Durante el primer año de implementación del Plan de Acción ASEAN-Corea del Sur para el período 2026-2030, ambas partes formularon y pusieron en marcha 138 proyectos y actividades de cooperación.



En cuanto a las orientaciones para la próxima etapa, los líderes reafirmaron su determinación de implementar eficazmente dicho Plan de Acción con miras a obtener resultados concretos. Asimismo, acordaron intensificar la coordinación en los mecanismos y marcos liderados por la ASEAN, reforzar la cooperación en la lucha contra la delincuencia transnacional, los delitos cibernéticos y las estafas en línea, y estrechar la colaboración en materia de seguridad marítima.



En el ámbito económico, acordaron acelerar las negociaciones para elevar el nivel del Acuerdo de Libre Comercio ASEAN-Corea del Sur, con el objetivo de avanzar sustancialmente hacia su conclusión en 2027, contribuyendo así a mejorar la competitividad y la resiliencia económica de ambas partes.



También coincidieron en intensificar la cooperación para aprovechar las oportunidades que ofrece el Acuerdo Marco de la ASEAN sobre Economía Digital, alentar a las empresas surcoreanas a ampliar sus inversiones e impulsar la colaboración en ciencia y tecnología, innovación y desarrollo y aplicación de la inteligencia artificial (IA). En esta ocasión, la ASEAN reafirmó su apoyo a los esfuerzos encaminados a promover el diálogo y la reconciliación para alcanzar una paz duradera en la península de Corea./.