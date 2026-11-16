Vietnam y Chile emiten Declaración conjunta sobre la Asociación Estratégica

Hanoi (VNA) – El presidente de Chile, José Antonio Kast, y su esposa realizaron una visita oficial a Vietnam del 15 al 17 de noviembre de 2026, por invitación del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y su esposa, con motivo del 55.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países (1971-2026).



Durante la visita, los dos mandatarios mantuvieron conversaciones y acordaron elevar las relaciones bilaterales al nivel de Asociación Estratégica, abriendo una nueva etapa de cooperación más profunda, eficaz y sostenible. Ambas partes reafirmaron su compromiso de respetar los sistemas políticos, la independencia, la soberanía y la integridad territorial de cada país, así como el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.



La nueva Asociación Estratégica se sustenta en seis pilares: política y diplomacia, economía y comercio, agricultura, ciencia y tecnología, educación y cultura, y defensa y seguridad.



En el ámbito político y diplomático, ambos países acordaron mantener los intercambios de alto nivel, aprovechar los mecanismos bilaterales existentes y fortalecer la coordinación en foros multilaterales, los mecanismos liderados por la ASEAN y el Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP). Vietnam reiteró su apoyo a la adhesión de Chile al Acuerdo de Asociación Económica Integral Regional (RCEP) y al desarrollo de la Alianza del Pacífico, mientras que Chile respaldó los esfuerzos de Vietnam y los demás miembros para construir una Comunidad de la ASEAN resiliente, dinámica e innovadora, y manifestó su disposición a servir de puente entre ambas regiones.



Las dos partes reconocieron el papel de Vietnam como presidente del Consejo del CPTPP en 2026 y se comprometieron a coordinarse para contribuir al Año del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2027 en Vietnam. Kast aceptó la invitación de To Lam para asistir a la Semana de Alto Nivel de APEC 2027 en Phu Quoc. Asimismo, reafirmaron la importancia de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982 y la solución pacífica de las controversias marítimas conforme al derecho internacional.



En economía y comercio, ambos países acordaron aprovechar los beneficios del Tratado de Libre Comercio Vietnam-Chile (VCFTA) y el CPTPP, facilitar las inversiones recíprocas y ampliar la cooperación en servicios, finanzas y comercio electrónico. También fortalecerán las cadenas de suministro y la conectividad del transporte transpacífico, promoverán los vínculos entre los principales puertos de ambos países y facilitarán la cooperación entre sus empresas. Vietnam acogió con satisfacción la celebración de la cumbre Choose Chile 2027, prevista del 15 al 19 de marzo en Santiago.



En agricultura, ambas partes fortalecerán la cooperación sanitaria y fitosanitaria, modernizarán los procedimientos de certificación y facilitarán el comercio agropecuario. Vietnam completó los procedimientos para importar carne de vacuno, cerdo y pollo de proveedores chilenos y autorizó a varios establecimientos de Chile a exportar carne de vacuno. Chile, por su parte, abrió su mercado a la fruta de la pasión, el longán y el lichi vietnamitas. Los dos países también promoverán la apertura de mercados a otros productos y la transferencia de tecnologías agrícolas avanzadas.



En ciencia y tecnología, acordaron ampliar la cooperación en innovación, transformación digital y transición verde. Ambas partes acogieron con satisfacción la posibilidad de establecer un marco de cooperación a largo plazo para el suministro de cobre refinado y litio de Chile, y facilitar las exportaciones vietnamitas de productos manufacturados y equipos de energía limpia. También promoverán la investigación y la transferencia tecnológica en minería, energías renovables, hidrógeno verde, economía marítima y tecnologías de bajas emisiones, así como la cooperación en protección ambiental, gestión del agua, prevención de desastres y ciberseguridad.



En educación y cultura, los dos países ampliarán los intercambios culturales, la cooperación turística y el aprovechamiento de los regímenes de exención mutua de visados. También profundizarán la colaboración en educación superior, investigación, becas y formación diplomática, y promoverán los intercambios entre sus localidades en ámbitos como minería, agricultura, pesca, turismo y gestión urbana.



En defensa y seguridad, ambas partes acordaron ampliar la cooperación sobre la base del Memorando de Entendimiento firmado en noviembre de 2024, con especial atención a la asistencia humanitaria, la búsqueda y el rescate, la aplicación de la ley en el mar, la industria de defensa y las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. También fortalecerán la coordinación contra la delincuencia organizada transnacional, incluidos los delitos cibernéticos, las estafas en línea, el lavado de dinero, la trata de personas y el narcotráfico, y promoverán un mecanismo bilateral de diálogo sobre seguridad y aplicación de la ley.



Ambas partes valoraron los resultados de la visita y acogieron con satisfacción la firma de un memorando de entendimiento entre la Agencia de Promoción Comercial de Vietnam (Vietrade) y la Dirección de Promoción de Exportaciones de Chile (ProChile). Asimismo, acordaron promover las negociaciones de acuerdos sobre doble imposición, cooperación aduanera, lucha contra la delincuencia transnacional, extradición, asistencia judicial, mantenimiento de la paz, industria de defensa y ciencia y tecnología, además de programas para facilitar las prácticas y el trabajo de jóvenes de ambos países.



José Antonio Kast agradeció la acogida dispensada a la delegación chilena e invitó al secretario general y presidente To Lam a visitar Chile en una fecha que se acordará por vía diplomática. Los ministros de Relaciones Exteriores coordinarán la elaboración de un Plan de Acción para concretar los objetivos de la Asociación Estratégica.



La Declaración Conjunta fue aprobada en Hanoi y entró en vigor el 16 de noviembre de 2026./.

VNA