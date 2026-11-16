Vietnam y Chile elevan sus relaciones al nivel de Asociación Estratégica

Hanoi (VNA) – Vietnam y Chile decidieron elevar sus relaciones al nivel de Asociación Estratégica durante las conversaciones entre el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y el presidente de Chile, José Antonio Kast, celebradas el 16 de noviembre con motivo de la visita oficial del mandatario chileno al país.



Tras las conversaciones, ambos dirigentes informaron a la prensa sobre sus resultados. El secretario general y presidente To Lam expresó su satisfacción por recibir a José Antonio Kast, su esposa y la delegación de alto nivel de Chile, en la primera visita de un jefe de Estado chileno a Vietnam en nueve años y en el año en que ambos países conmemoran el 55º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas.



El dirigente vietnamita destacó que, pese a la distancia geográfica, la solidaridad, la amistad tradicional y los vínculos entre los pueblos de ambos países se han fortalecido durante los últimos 55 años. Recordó que Chile fue el primer país de América del Sur en establecer relaciones diplomáticas con Vietnam y afirmó que Hanoi lo considera un amigo tradicional y uno de sus socios más importantes en América Latina.



Según el secretario general y presidente To Lam, las conversaciones se desarrollaron en un ambiente de amistad, apertura y confianza y permitieron abordar ampliamente las relaciones bilaterales, así como cuestiones regionales e internacionales de interés común. Sobre la base de los logros alcanzados y una visión estratégica compartida de paz, cooperación y prosperidad en Asia-Pacífico, ambos países acordaron elevar sus relaciones al nivel de Asociación Estratégica, con seis pilares: política y diplomacia; economía y comercio; agricultura; ciencia y tecnología; educación y cultura; y defensa y seguridad.



En el nuevo marco, ambas partes acordaron aprovechar las ventajas geoeconómicas de cada país y reforzar la conectividad en transporte, logística, flujos financieros y cadenas de suministro entre Asia Oriental y América Latina, creando nuevas oportunidades para las empresas. También promoverán la cooperación en comercio, inversión, agricultura, minerales estratégicos, ciencia y tecnología, transporte, logística, finanzas y banca, turismo, defensa y seguridad, entre otros ámbitos.



Asimismo, continuarán las consultas y negociaciones sobre documentos de cooperación en materia tributaria y aduanera, ciencia y tecnología, defensa y seguridad, con el fin de crear condiciones favorables para ampliar los vínculos. Ambos países intercambiarán opiniones sobre cuestiones regionales e internacionales, defenderán el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, y respaldarán la libertad y seguridad de la navegación y la aviación, así como la solución pacífica de controversias, especialmente sobre la base de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. También reafirmaron su disposición a coordinarse y apoyarse mutuamente en organizaciones internacionales y foros multilaterales.



El líder vietnamita expresó su confianza en que la elevación de las relaciones proporcionará un nuevo impulso y un marco importante para aprovechar mejor los potenciales y fortalezas de ambos países y llevar los vínculos bilaterales a una etapa más profunda, sustantiva y eficaz. Vietnam trabajará con Chile para aplicar los resultados de la visita en beneficio de ambos pueblos y contribuir a la paz, la cooperación y el desarrollo.



Por su parte, José Antonio Kast agradeció la cálida acogida brindada por Vietnam y destacó los importantes avances alcanzados por el país pese a las dificultades y desafíos. Consideró que la conmemoración del 55º aniversario de las relaciones diplomáticas y la elevación de los vínculos a Asociación Estratégica reflejan la visión estratégica compartida por ambas partes, sobre cuya base seguirán promoviendo la aplicación de los acuerdos bilaterales.



Señaló que, pese a la distancia geográfica, Vietnam y Chile comparten una visión y aspiración de desarrollo y bienestar para sus pueblos. Agradeció la invitación del secretario general y presidente To Lam a participar en la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2027 y expresó su deseo de obtener mayores resultados en la cooperación bilateral, destacando asimismo el papel de las jóvenes generaciones en la preservación y el desarrollo de los vínculos de amistad.



En el ámbito económico, José Antonio Kast manifestó el interés de Chile en aumentar las inversiones y generar empleos mediante el desarrollo agrícola, aprovechar su potencial para acceder a los mercados mundiales, reforzar la cooperación minera y ampliar las inversiones. También propuso conectar los sistemas portuarios de ambos países.



El presidente chileno consideró que las empresas de Vietnam y Chile deben ampliar las modalidades de cooperación en los sectores industrial y tecnológico y expandir sus mercados para contribuir al desarrollo de ambas economías y responder a las expectativas de los dos países./.

VNA