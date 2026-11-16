Política

Presidente de Chile rinde homenaje al Presidente Ho Chi Minh

El presidente chileno rinde homenaje al Presidente Ho Chi Minh y participa en el Foro Empresarial Vietnam-Chile para impulsar los vínculos bilaterales.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, y delegados visitan el Mausoleo de Ho Chi Minh. (Fuente: VNA)
El presidente de Chile, José Antonio Kast, y delegados visitan el Mausoleo de Ho Chi Minh. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) – En el marco de su visita oficial a Vietnam, el presidente de Chile, José Antonio Kast, y su esposa, junto con la delegación de alto nivel chilena, rindieron homenaje al Presidente Ho Chi Minh en su Mausoleo y depositaron una ofrenda floral en el Monumento a los Héroes y Mártires, en Hanoi, la tarde del 16 de noviembre.

En el acto estuvo presente el ministro vietnamita de Ciencia y Tecnología, Vu Hai Quan.

Ese mismo día, en la sede de la Asamblea Nacional, el secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam, y su esposa presidieron la ceremonia oficial de bienvenida al presidente José Antonio Kast y su cónyuge.

Por la mañana, el mandatario chileno y su comitiva asistieron al Foro Empresarial Vietnam-Chile.

Vietnam y Chile son miembros del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y del Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP).

Sobre la base de la amistad tradicional, la confianza política y la determinación de los dirigentes de ambos países, la visita oficial de José Antonio Kast contribuirá a abrir una nueva etapa de desarrollo más sustantivo y eficaz de las relaciones bilaterales y a fortalecer los vínculos de Vietnam con América Latina y el Caribe./.

VNA
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