FMI está dispuesto a seguir acompañando a Vietnam en su nueva etapa de desarrollo

Manila (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, se reunió en la tarde del 16 de noviembre en Manila con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, para intercambiar opiniones sobre la situación económica mundial, las orientaciones de desarrollo de Vietnam y las vías para fortalecer la cooperación bilateral, al margen de la 49ª Cumbre de la ASEAN y las reuniones de alto nivel relacionadas.

Durante el encuentro, el jefe de Gobierno valoró el importante papel del FMI en el mantenimiento de la estabilidad financiera y monetaria internacional, así como en el apoyo a los países miembros para hacer frente a las fluctuaciones de la economía mundial. Ante los profundos cambios que atraviesa el mundo y el aumento de los riesgos y las incertidumbres, expresó su deseo de que el organismo siga reforzando sus funciones de supervisión, previsión y alerta temprana, y ayude a los países a prevenir y responder eficazmente a las perturbaciones económicas y financieras.

Destacó también la eficaz cooperación entre Vietnam y el FMI durante los últimos años y valoró los análisis, evaluaciones y recomendaciones de políticas del organismo. En particular, señaló que los resultados de la reciente misión de consulta del Artículo IV del FMI en Vietnam proporcionaron información útil para la formulación y gestión de las políticas económicas. Manifestó, por tanto, su deseo de que el Fondo siga intensificando el diálogo, compartiendo experiencias y formulando recomendaciones adaptadas a las condiciones reales y las prioridades de desarrollo de cada país.

Al referirse a la situación nacional, el premier indicó que Vietnam está entrando en una nueva etapa de desarrollo, con objetivos y exigencias más elevados, lo que requiere renovar decididamente el pensamiento y el modelo de desarrollo, así como mejorar la calidad, la eficiencia y la competitividad de la economía. El país considera la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital como motores fundamentales del crecimiento. Al mismo tiempo, presta especial atención al perfeccionamiento institucional, el desarrollo de los recursos humanos y el aumento de la productividad laboral, con el propósito de lograr un crecimiento rápido y sostenible, mantener la estabilidad macroeconómica, garantizar la seguridad del sistema financiero y fortalecer la capacidad de adaptación de la economía.

Por su parte, Kristalina Georgieva felicitó a Vietnam por sus destacados logros de desarrollo y lo describió como una economía dinámica y exitosa, con fundamentos macroeconómicos y financieros cada vez más sólidos. Se mostró especialmente impresionada por su elevado ritmo de crecimiento y subrayó que estos resultados no son fruto de la casualidad, sino de un proceso de reformas sistemático, persistente e integral, que ha contribuido a atraer importantes inversiones nacionales y extranjeras y a profundizar la integración del país en la economía mundial. La directora gerente afirmó que el FMI se enorgullece de haber acompañado a Vietnam durante décadas y expresó su confianza en que el país seguirá cosechando nuevos éxitos.

Georgieva valoró especialmente la visión y las prioridades económicas del primer ministro, en particular la importancia concedida a la estabilidad macroeconómica y financiera como condición fundamental para promover el crecimiento. Consideró que consolidar unas bases económicas sólidas es clave para que cada país refuerce su capacidad de resistencia ante las fluctuaciones imprevisibles del mundo. Reafirmó, además, la disposición del FMI a seguir acompañando a Vietnam, compartir experiencias y prestar apoyo en la gestión de las políticas macroeconómicas.

Al abordar los nuevos motores del desarrollo, el premier Le Minh Hung compartió las orientaciones de Vietnam para desarrollar la inteligencia artificial (IA) y ampliar su aplicación en sectores como la agricultura, la producción inteligente, la salud y la logística. Estas tecnologías contribuirán a elevar la productividad, mejorar la calidad del crecimiento y reforzar la competitividad, al tiempo que el país presta atención a la identificación y el control de los nuevos riesgos y desafíos.

Georgieva acogió favorablemente estas orientaciones y valoró los pasos de Vietnam para integrarse más profundamente en la cadena global de valor de la IA. Afirmó que el FMI está dispuesto a compartir experiencias y ayudar al país a aprovechar las oportunidades y afrontar los efectos de la IA en el crecimiento, el empleo y la estabilidad financiera.

En la ocasión, el dirigente vietnamita invitó cordialmente a la directora gerente del FMI a participar en las actividades del Año APEC 2027, que Vietnam acogerá, y del Foro del Futuro de la ASEAN (AFF), previsto para marzo de 2027. Georgieva agradeció la invitación, destacó el papel de los foros de diálogo de alto nivel en un contexto de profundas transformaciones mundiales y expresó su deseo de que el FMI contribuya activamente a las actividades de APEC 2027. Entre ellas, mencionó la posibilidad de organizar encuentros de intercambio de políticas con la participación de responsables de la formulación de políticas y representantes de la comunidad empresarial.

Al expresar su afecto y profunda impresión por Vietnam, la directora gerente del FMI señaló que el país está experimentando cambios a una velocidad extraordinaria, “no de un año a otro, sino casi de una semana a otra”. Georgieva manifestó su deseo de volver a visitar Vietnam antes de la Cumbre de APEC 2027 para seguir promoviendo la cooperación y acompañando al país en su nueva etapa de desarrollo./.