Visita del presidente azerbaiyano a Vietnam impulsa relaciones bilaterales

Moscú (VNA) - La visita oficial del presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, a Vietnam abre una nueva etapa para concretar la visión estratégica y transformar el potencial en oportunidades concretas, en beneficio de los pueblos de ambos países y contribuyendo positivamente a la paz, la estabilidad y el desarrollo de cada región y del mundo.

El embajador vietnamita en Rusia, concurrente en Azerbaiyán, Dang Minh Khoi, subrayó que el viaje, previsto para los días 19 y 21 de noviembre de 2026, constituye un nuevo hito en la historia de las relaciones de amistad tradicional entre los dos países y refleja la importancia que los máximos dirigentes de Azerbaiyán conceden a Vietnam y a los vínculos bilaterales.

Durante una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Moscú, el embajador señaló que la visita constituye una ocasión para que los dirigentes de alto nivel de ambas partes continúen consolidando la confianza política, intercambien puntos de vista sobre las orientaciones para el desarrollo de las relaciones bilaterales y definan medidas concretas destinadas a implementar eficazmente el marco de Asociación Estratégica.

También expresó su confianza en que la visita genere un nuevo impulso a los nexos bilaterales y contribuya a reforzar la cooperación en todos los ámbitos, desde la política, la diplomacia, la economía, el comercio y la inversión hasta la energía, la educación, la ciencia, la tecnología y el intercambio entre los pueblos.

El Partido, el Estado y el pueblo vietnamitas siempre conceden gran importancia a los vínculos con Azerbaiyán, socio que ocupa una posición geoestratégica relevante en la región del Cáucaso, actúa como puente de conexión entre Europa y Asia y desempeña un papel cada vez más activo en los mecanismos de cooperación regional e internacional.

Vietnam desea trabajar junto con Azerbaiyán para aprovechar sus ventajas complementarias y ampliar las conexiones entre el Sudeste Asiático, el Cáucaso, Asia Central y las regiones circundantes, enfatizó el embajador.

Según Dang Minh Khoi, se espera que la visita no solo deje una huella en el ámbito político y diplomático, sino que también abra oportunidades concretas de cooperación y brinde beneficios tangibles a los pueblos y las empresas de ambos países. Más importante aún, contribuirá a llevar las relaciones entre Vietnam y Azerbaiyán a una nueva etapa de desarrollo, acorde con el alcance de su marco de Asociación Estratégica.

Por otro lado, el embajador evaluó que las relaciones entre Vietnam y Azerbaiyán cuentan actualmente con numerosas oportunidades favorables para avanzar hacia una cooperación más integral y sustantiva. Ambas naciones disponen de una sólida tradición de amistad, confianza política y diversas ventajas económicas complementarias.

Sin embargo, la escala actual de la cooperación económica, comercial y de inversión sigue siendo modesta y no se corresponde con el potencial ni con las expectativas de las dos partes. Esto representa tanto un desafío como un amplio margen de crecimiento que los dos países pueden aprovechar en la próxima etapa, sobre todo en los ámbitos de la energía, el comercio, la inversión, el transporte y la logística.

Además, el embajador hizo hincapié en la importancia de ampliar la cooperación en ciencia y tecnología, innovación, transformación digital, agricultura de alta tecnología, educación y formación. Estos ámbitos responden a las necesidades de desarrollo de ambos países y, al mismo tiempo, tienen el potencial de generar valor añadido y beneficios a largo plazo.

Otro aspecto de gran importancia es el fortalecimiento de los intercambios culturales, turísticos y entre los pueblos. Vietnam y Azerbaiyán comparten numerosas similitudes en sus tradiciones históricas y culturales, así como sentimientos de amistad.

En este sentido, Dang Minh Khoi consideró necesario seguir promoviendo el valioso legado de las relaciones bilaterales, construido con dedicación por los dirigentes de ambos países a lo largo de generaciones, mediante programas de intercambio de estudiantes, académicos y expertos, así como actividades culturales, artísticas y turísticas.

El diplomático expresó su confianza en que el entendimiento mutuo y los estrechos vínculos entre los pueblos constituyan una sólida base social para el desarrollo sostenible de la Asociación Estratégica entre ambas naciones.

Para materializar este potencial, ambas partes deben seguir manteniendo los intercambios de delegaciones a todos los niveles y aprovechar eficazmente los mecanismos de cooperación bilateral, en particular el Comité Intergubernamental de Cooperación Económica, Comercial, Científica y Técnica. Asimismo, consideró necesario intensificar la revisión y el perfeccionamiento del marco jurídico, así como buscar soluciones a las dificultades y obstáculos que afectan a la cooperación económica.

En particular, el embajador señaló que es necesario pasar decididamente del intercambio de oportunidades potenciales a la ejecución de programas y proyectos concretos, definiendo claramente los sectores prioritarios, los socios encargados de su implementación y las hojas de ruta correspondientes.

Los ministerios, ramas, localidades y comunidades empresariales de ambos países deben asumir un papel más proactivo en la búsqueda de oportunidades de cooperación, la conexión de mercados y el aprovechamiento de las ventajas de cada parte.

En el ámbito multilateral, Vietnam desea seguir fortaleciendo la coordinación, las consultas y el apoyo mutuo en las organizaciones internacionales y los foros regionales, sobre la base del respeto al derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y los principios fundamentales de las relaciones internacionales./.