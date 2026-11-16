Vietnam fortalece sus vínculos con los miembros de la Francofonía, según canciller

Hanoi (VNA) – Le Hoai Trung, ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, destacó los principales resultados de la participación del país en la XX Cumbre de la Francofonía, celebrada del 14 al 16 de noviembre en Phnom Penh, Camboya, y señaló las prioridades para cumplir los compromisos alcanzados.



La delegación vietnamita estuvo encabezada por el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam.



Según el canciller, esta fue la segunda vez que Vietnam participó en una Cumbre de la Francofonía al más alto nivel y también la segunda visita de trabajo del máximo dirigente a Camboya en 2026. La visita obtuvo resultados positivos y reflejó el respaldo de Vietnam, al más alto nivel, a uno de los principales acontecimientos diplomáticos de Camboya. El país anfitrión dispensó una recepción solemne al dirigente vietnamita y a la delegación.



La participación reafirmó el apoyo de Vietnam a las actividades de la Organización Internacional de la Francofonía (OIF), que reúne a una población de 1,4 mil millones de personas y cuenta con miembros en los cinco continentes. También puso de manifiesto la política exterior de multilateralización y diversificación de las relaciones del país y su compromiso de participar activa y responsablemente en la solución de los problemas comunes internacionales.



Durante la Cumbre, el secretario general y presidente To Lam pronunció discursos en la sesión plenaria y en el foro sobre ciencia y tecnología en el espacio francófono, donde propuso orientaciones para promover la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo. También destacó las posibilidades de colaboración con la OIF y sus miembros en ámbitos estratégicos, especialmente la ciencia, la tecnología y la cooperación para el desarrollo.



Le Hoai Trung valoró los resultados de la XX Cumbre, que aprobó las principales orientaciones de cooperación para los próximos años, especialmente en economía y transformación digital hasta 2030. Los participantes expresaron su expectativa de que la Comunidad Francófona desempeñe un papel más acorde con su importancia internacional, mediante una cooperación más sustantiva, mayor solidaridad, modernización, diversificación de recursos y beneficios concretos para la población.



Al margen de la Cumbre, el secretario general y presidente To Lam mantuvo encuentros con 14 jefes de Estado y de Gobierno de países miembros de la Francofonía, así como con la secretaria general de la OIF. Estos contactos contribuyeron a fortalecer las relaciones políticas, definir orientaciones de cooperación bilateral y multilateral y abrir nuevas oportunidades en economía, comercio, inversión e intercambios entre los pueblos.



El canciller subrayó que la participación directa del máximo dirigente del Partido y del Estado, junto con las iniciativas y contribuciones de Vietnam, valoradas positivamente por los países y las organizaciones internacionales, transmitió a la comunidad francófona el mensaje de que el país está entrando en una nueva etapa de desarrollo y sigue siendo un miembro activo y responsable de la comunidad internacional. Reiteró que Vietnam concede gran importancia a la cooperación en el espacio francófono y está dispuesto a realizar contribuciones concretas y eficaces y fortalecer sus relaciones con los países miembros.



Durante la visita, el mandatario y la delegación vietnamita también fueron recibidos por el rey camboyano Norodom Sihamoni y mantuvieron conversaciones con Hun Sen, presidente del Partido Popular de Camboya y del Senado. Asimismo, participaron en un encuentro entre los máximos dirigentes de los tres partidos de Vietnam, Laos y Camboya, en el que evaluaron la situación internacional y regional, revisaron los resultados de la cooperación y definieron orientaciones para los vínculos futuros.



Le Hoai Trung señaló que los encuentros bilaterales del líder vietnamita con los dirigentes de Camboya y Laos se desarrollaron en un ambiente cordial y se centraron en ámbitos prioritarios. Las partes alcanzaron un alto grado de consenso sobre la organización de importantes actividades de cooperación entre los partidos de Vietnam y Camboya, Vietnam y Laos, así como entre los tres partidos.



Según el ministro, estos resultados reafirman el papel orientador de la cooperación entre partidos para mantener y fortalecer la confianza, la solidaridad y los estrechos vínculos entre los tres países, especialmente ante una situación mundial marcada por cambios rápidos, complejos e imprevisibles. Los dirigentes reafirmaron que conceden máxima prioridad a las relaciones de amistad y acordaron promover la conectividad económica, especialmente en infraestructuras, agricultura de alta tecnología y logística, para lograr una cooperación más profunda y eficaz.



En cuanto a las prioridades para cumplir los compromisos de la Cumbre, Le Hoai Trung indicó que los organismos, organizaciones y localidades vietnamitas deben coordinarse con sus socios para fortalecer la solidaridad y la amistad con los países francófonos, promover los intereses de seguridad y desarrollo y consolidar el papel y la posición de Vietnam en la Comunidad Francófona. También deben ampliar la cooperación económica y en transformación digital, innovación y desarrollo sostenible.



El ministro consideró necesario elaborar medidas concretas y planes detallados para coordinar con los países miembros la aplicación de los compromisos de alto nivel aprobados en la Cumbre. Destacó el potencial del espacio económico francófono para profundizar la cooperación, especialmente en ciencia y tecnología, educación y formación.



Asimismo, señaló que numerosos países miembros cuentan con un alto nivel de desarrollo en ciencia, tecnología, economía, comercio e inversión y valoran el papel y las contribuciones de Vietnam, al que consideran uno de los miembros clave y un pilar de la Francofonía en Asia-Pacífico. Esta valoración fortalece los vínculos bilaterales y abre nuevas oportunidades de cooperación al servicio del desarrollo nacional.



Respecto a las relaciones entre Vietnam, Laos y Camboya, Le Hoai Trung subrayó la necesidad de adoptar medidas concretas para aplicar los acuerdos alcanzados por los dirigentes de los tres partidos y los compromisos bilaterales. En el caso de Camboya, las prioridades incluyen consolidar los vínculos políticos, mantener los contactos de alto nivel entre los dirigentes del Partido y del Estado, mejorar la eficacia de los mecanismos de cooperación bilateral y reforzar las consultas y la coordinación en los foros multilaterales. Estas acciones permitirán materializar los resultados y acuerdos alcanzados durante la visita.



El canciller expresó su confianza en que, gracias a los resultados positivos de la visita y a los esfuerzos de los ministerios, sectores y localidades, Vietnam y sus socios aprovecharán mejor sus fortalezas y oportunidades de cooperación en favor del desarrollo estable y sostenible, los intereses de sus pueblos y la paz, la estabilidad y la cooperación regional y mundial./.

VNA