Presidente de Asamblea Nacional de Vietnam se reúne con mandatario chileno

Hanoi (VNA) – El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, recibió hoy en la tarde del 16 de noviembre al presidente de Chile, José Antonio Kast, quien realiza una visita oficial al país del 15 al 17 de noviembre.



El titular del Legislativo dio una cálida bienvenida al mandatario chileno y destacó la importancia de su visita, que coincide con el 55º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países (1971-2026). Tras felicitar a ambas partes por los resultados de las conversaciones entre el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y José Antonio Kast, afirmó que la decisión de elevar los vínculos bilaterales al nivel de Asociación Estratégica confiere un significado histórico a esta visita.



Subrayó que Vietnam concede importancia al desarrollo de las relaciones de amistad y cooperación con los países latinoamericanos, entre los que Chile figura como amigo tradicional y socio importante. También expresó su agradecimiento por el apoyo del pueblo chileno al vietnamita durante la lucha por la liberación nacional y en la actual etapa de defensa, construcción y desarrollo del país.



Compartió la experiencia de Vietnam sobre el papel del órgano legislativo en el sistema político y el proceso de desarrollo nacional. Señaló que la Asamblea Nacional está renovando su enfoque legislativo, pasando de una función de gestión a otra orientada a crear condiciones y liderar el desarrollo, elevar la calidad de las leyes y perfeccionar integralmente las instituciones para generar un entorno favorable al crecimiento rápido y sostenible.



Reafirmó el firme respaldo de la Asamblea Nacional vietnamita al establecimiento y la implementación de la Asociación Estratégica entre ambos países, y manifestó su deseo de trabajar con el Parlamento chileno para convertir la cooperación interparlamentaria en uno de los pilares de los vínculos bilaterales. Esta colaboración contribuirá a consolidar sus bases políticas y a orientar y promover una cooperación más profunda, sustantiva y eficaz.



El dirigente parlamentario valoró que el Congreso Nacional de Chile fuera el primer órgano legislativo de Sudamérica en firmar un acuerdo de cooperación con la Asamblea Nacional de Vietnam, en marzo de 2012, lo que sentó las bases para establecer marcos similares con los parlamentos de otros países de la región.



Informó que la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura de Vietnam ha creado el Grupo Parlamentario de Amistad Vietnam-Chile y acogió con satisfacción la reconstitución del Grupo Parlamentario de Amistad Chile-Vietnam en la Cámara de Diputados chilena. Expresó su confianza en que ambos grupos sirvan de puente para estrechar la cooperación entre los dos órganos legislativos y fortalecer la solidaridad y la amistad entre sus pueblos.



Por su parte, José Antonio Kast agradeció la recepción brindada a su delegación y afirmó que Chile concede gran importancia a sus relaciones de amistad y cooperación con Vietnam, con el deseo de profundizarlas y dotarlas de mayor contenido. Al informar sobre los resultados de sus conversaciones con el secretario general y presidente To Lam y los documentos firmados durante la visita, expresó su esperanza de que la Asamblea Nacional vietnamita respalde la implementación del marco de Asociación Estratégica, a fin de generar resultados concretos en beneficio del desarrollo y los intereses de ambos pueblos, así como contribuir a la paz, la estabilidad y la cooperación en ambas regiones y en el mundo.



El mandatario chileno valoró los logros de Vietnam en el desarrollo socioeconómico y el creciente papel de su Asamblea Nacional en el perfeccionamiento institucional y la creación de un marco jurídico transparente y favorable a la integración internacional y la atracción de inversión extranjera. Afirmó que los vínculos entre ambos parlamentos constituyen un pilar importante de las relaciones bilaterales, al contribuir a fortalecer la confianza política, promover y supervisar la implementación de los acuerdos de alto nivel, respaldar la agenda bilateral y ampliar la cooperación en los foros multilaterales.



Asimismo, manifestó su apoyo al fortalecimiento de los intercambios de delegaciones de dirigentes parlamentarios y de las comisiones de ambos órganos legislativos, así como al intercambio de experiencias y la coordinación entre ellos.



Ambos dirigentes coincidieron en la importancia de seguir consolidando el entendimiento mutuo y la confianza política mediante el intercambio de delegaciones y los contactos por distintos canales y a todos los niveles. También acordaron aprovechar los mecanismos de cooperación bilateral y perfeccionar el marco jurídico para facilitar una colaboración estable. Destacaron, en particular, las posibilidades de cooperación en comercio, inversión, finanzas y banca, turismo, agricultura, transporte, ciencia y tecnología.



En este sentido, los órganos legislativos de ambos países acompañarán y contribuirán a crear un marco jurídico favorable para aplicar los acuerdos bilaterales y aprovechar el amplio potencial de cooperación, en beneficio de las empresas, las localidades y los ciudadanos de ambos países.



En esta ocasión, el presidente chileno invitó cordialmente a Tran Thanh Man a visitar Chile. El dirigente vietnamita agradeció la invitación y propuso que ambas partes coordinen los preparativos a través de los canales diplomáticos. También transmitió sus saludos y una invitación para que la presidenta del Senado de Chile, Paulina Núñez, y el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri Vergara, realicen visitas oficiales a Vietnam. José Antonio Kast agradeció la invitación y señaló que la hará llegar a ambos titulares parlamentarios./.

VNA