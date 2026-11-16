Máximo dirigente vietnamita mantiene conversaciones con presidente de Chile

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, mantuvo hoy conversaciones con el presidente de Chile, José Antonio Kast Rist, durante las cuales ambas partes acordaron elevar sus relaciones al nivel de Asociación Estratégica, con motivo de la visita oficial del mandatario chileno al país asiático del 15 al 17 de noviembre.

Al dar la bienvenida a José Antonio Kast, el líder vietnamita destacó el carácter histórico de la visita, que coincide con el 55.º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países (25 de marzo de 1971-2026), y expresó su confianza en que esta dará un nuevo impulso a los vínculos bilaterales.

El dirigente informó sobre la situación económica, social y de política exterior del país en los últimos tiempos, así como sobre las orientaciones de desarrollo para el próximo período.

Vietnam siempre considera a Chile uno de sus socios más importantes en América Latina, afirmó To Lam, quien agradeció el valioso apoyo del pueblo chileno al vietnamita durante la lucha por la independencia nacional y la reunificación del país, así como en la actual causa de defensa y construcción de la Patria.

Por su parte, José Antonio Kast subrayó que Chile considera a Vietnam uno de sus principales socios en la región de Asia-Pacífico y aspira a estrechar los vínculos bilaterales sobre la base del beneficio mutuo, en favor del desarrollo sostenible de ambas naciones.

Asimismo, señaló que, con una red de 35 acuerdos de libre comercio suscritos, Chile está dispuesto a servir de puerta de entrada para conectar a Vietnam con las economías de América Latina y del mundo.

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)

Los dos dirigentes coincidieron en que, tras 55 años del establecimiento de relaciones diplomáticas y cerca de dos décadas de implementación del marco de Asociación Integral entre Vietnam y Chile, los nexos bilaterales han alcanzado importantes logros.

Consideraron que las relaciones entre ambos países reúnen todas las condiciones necesarias para avanzar hacia una nueva etapa de desarrollo, caracterizada por una mayor confianza política, una cooperación más amplia y sustancial, y una interconexión más estrecha de intereses.

Sobre la base de los principios comunes que rigen los vínculos bilaterales y de la convergencia de intereses en los ámbitos bilateral, regional y global, los dos mandatarios acordaron elevar oficialmente las relaciones entre ambos países al nivel de Asociación Estratégica y elaborar próximamente un plan de acción para concretar y poner en práctica eficazmente los seis pilares fundamentales del nuevo marco de cooperación.

En este sentido, los dirigentes abogaron por intensificar los intercambios de delegaciones y los contactos bilaterales a todos los niveles, impulsar la cooperación entre los órganos legislativos y la diplomacia entre los pueblos, y aprovechar eficazmente los mecanismos de diálogo y cooperación bilateral.

Asimismo, coincidieron en ampliar la colaboración en ámbitos con potencial, como la agricultura, la defensa y la seguridad, los minerales críticos, las finanzas y la banca, la economía marítima, el transporte, la cultura y el turismo, la educación y los intercambios entre los pueblos. También hicieron hincapié en la importancia de promover las negociaciones para avanzar hacia la firma de acuerdos de cooperación en materia de seguridad y defensa, finanzas, aduanas, ciencia y tecnología.

El secretario general y presidente To Lam destacó que la ciencia y la tecnología, la innovación, la transformación digital y la transición verde constituyen pilares fundamentales para garantizar la seguridad energética, impulsar el crecimiento económico, desarrollar una industria moderna y alcanzar la prosperidad a largo plazo.

En este ámbito, expresó su deseo de que ambas partes intensifiquen la investigación, la transferencia de tecnología y el intercambio de experiencias de gestión en sectores como la minería inteligente, el procesamiento de minerales con tecnologías limpias y respetuosas con el medio ambiente, las tecnologías de producción y almacenamiento de hidrógeno verde, así como el desarrollo de la energía solar y eólica.

Por su parte, José Antonio Kast manifestó la esperanza de que ambas partes aprovechen al máximo el papel de la Comisión de Libre Comercio Vietnam-Chile para ayudar a las empresas de los dos países a beneficiarse de las preferencias arancelarias previstas en el Tratado de Libre Comercio bilateral y en el Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP). Asimismo, abogó por profundizar los vínculos en los ámbitos de la inversión, los servicios, la agricultura de alta tecnología, la minería, las finanzas, la banca y el turismo.

En cuanto a las cuestiones regionales e internacionales, ambos dirigentes compartieron una visión común sobre la necesidad de reforzar el diálogo y la cooperación, promover el multilateralismo y respetar la Carta de las Naciones Unidas (ONU) y el derecho internacional. Además, reafirmaron la importancia de preservar el carácter universal y la integridad de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982 y destacaron la necesidad de resolver las disputas marítimas por medios pacíficos, de conformidad con el derecho internacional.

También acordaron intensificar la coordinación en la ONU, la Organización Mundial del Comercio, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), el Foro de Cooperación América Latina-Asia del Este (FEALAC), los mecanismos liderados por la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y el marco del CPTPP.

Ese mismo día, el líder vietnamita y su esposa ofrecieron un banquete en honor del presidente José Antonio Kast, su esposa y la delegación de alto nivel de Chile./.