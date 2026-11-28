Hanoi (VNA) - El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, llegó hoy a Hanoi para participar en la XI Cumbre de la Estrategia de Cooperación Económica Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS-11).



En una rueda de prensa internacional celebrada el 26 de noviembre, la viceministra de Relaciones Exteriores de Vietnam, Nguyen Minh Hang, informó de que la XI Cumbre de ACMECS se desarrollará bajo el lema «Impulsar el desarrollo socioeconómico hacia una ACMECS inteligente y sostenible».



Se trata de una cumbre periódica de este mecanismo de cooperación, considerado uno de los más importantes para la región del Mekong y que se celebra cada dos años.



La vicecanciller Nguyen Minh Hang destacó que todos los países de la subregión del Mekong conceden gran importancia a esta cita y depositan en ella altas expectativas. Dijo que los países esperan que la cumbre permita consensuar nuevas orientaciones de cooperación e impulse un cambio significativo tanto en las prioridades como en los mecanismos de implementación, con el fin de lograr resultados más concretos y eficaces.





De este modo, reiteró, ACMECS podrá contribuir de manera más sustancial al desarrollo de cada Estado miembro, así como a la paz, la estabilidad, la amistad, la cooperación y el desarrollo conjunto de la subregión./.

VNA