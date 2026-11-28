La Habana, 28 nov (VNA) – La Asamblea Nacional de Vietnam y la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba emitieron un comunicado conjunto en el que anunciaron los resultados de la tercera sesión de su Comité de Cooperación Interparlamentaria, celebrada en La Habana del 25 al 27 de noviembre.



A continuación, les presenta el texto íntegro del comunicado conjunto:



COMUNICADO CONJUNTO SOBRE LOS RESULTADOS DE LA III SESIÓN DEL COMITÉ DE COOPERACIÓN INTERPARLAMENTARIA ENTRE LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA SOCIALISTA DE VIETNAM Y



En cumplimiento del Protocolo de Cooperación entre la Asamblea Nacional de la República Socialista de Vietnam y la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba, del 25 al 27 de noviembre de 2026, ambas Asambleas Nacionales celebraron en La Habana, Cuba, la III Sesión del Comité de Cooperación Interparlamentaria entre la Asamblea Nacional de la República Socialista de Vietnam y la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba (en lo adelante, «las Partes»). El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, Esteban Lazo Hernández, asistió e intervino en las sesiones inaugural y de clausura. Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, pronunció intervenciones mediante mensajes grabados en video durante ambas sesiones y designó una delegación de diputados de la Asamblea Nacional de Vietnam para participar en la reunión celebrada en La Habana, Cuba.



1. En un ambiente de amistad y confianza, las Partes valoraron altamente el desarrollo positivo de las relaciones de solidaridad, amistad y cooperación especiales entre Vietnam y Cuba, así como el importante papel de la cooperación interparlamentaria en la consolidación y promoción de los vínculos de amistad y solidaridad especiales entre ambos países. Asimismo, reafirmaron su determinación de apoyar y continuar profundizando las relaciones entre los dos países en general y entre sus respectivas Asambleas Nacionales en particular.



2. Las Partes escucharon las intervenciones de los representantes de los órganos de ambas Asambleas Nacionales, quienes intercambiaron criterios sobre temas de interés común para los parlamentos de los dos países, con especial énfasis en la elaboración y el perfeccionamiento de políticas y leyes relativas a la renovación y transformación del modelo de funcionamiento de las empresas estatales en la economía socialista; las políticas crediticias, bancarias y tributarias; así como la elaboración y el perfeccionamiento de mecanismos y políticas destinados a impulsar el desarrollo industrial y agrícola, con el fin de garantizar la producción y el suministro de alimentos. Asimismo, intercambiaron experiencias sobre la formulación de políticas y la implementación del proceso de transición energética hacia un modelo sostenible.



3. Las Partes continuaron evaluando de manera integral el papel de ambas Asambleas Nacionales en la promoción de la cooperación en ámbitos de interés común; compartieron información y experiencias sobre la elaboración y el perfeccionamiento de sus respectivos ordenamientos jurídicos, especialmente en lo relativo a la eliminación de obstáculos institucionales, y la renovación del pensamiento en materia legislativa. Asimismo, intercambiaron criterios y debatieron sobre las orientaciones de la cooperación para el próximo período, en consonancia con el espíritu del Protocolo de Cooperación entre ambas Asambleas Nacionales.



4. Las Partes coincidieron en que la III Sesión marca un avance significativo del compromiso a la acción y del consenso en las concepciones a la coordinación para una implementación concreta y sustantiva, al potenciar aún más el papel de ambas Asambleas Nacionales en el perfeccionamiento del marco jurídico, el fortalecimiento de la supervisión del cumplimiento de los acuerdos de alto nivel y la creación de condiciones favorables para la ejecución de programas y proyectos de cooperación prioritarios. De esta manera, reafirmaron el papel proactivo y responsable de ambos parlamentos en el acompañamiento a los Gobiernos de los dos países, con vistas a contribuir al desarrollo de una cooperación entre Vietnam y Cuba cada vez más sustantiva y eficaz, a la altura de los históricos lazos de solidaridad especial que unen a ambos pueblos.



5. Las partes concordaron en impulsar las posibilidades de inversión, comercio y cooperación, a raíz del nuevo contexto que vive Cuba con la implementación de las Transformaciones Económicas y Sociales. En particular, seguir explorando las potencialidades que ofrece la Zona Especial de Desarrollo Mariel. Promover la realización de nuevos proyectos conjuntos en sectores vitales como el agroalimentario, la industria, la biotecnología y otros sectores de interés común.



6. Las partes concertaron propiciar oportunidades de capacitación en diversas materias para diputados y funcionarios, ya sea por vía presencial o virtual.



7. La delegación cubana agradece las muestras de solidaridad expresadas por la Asamblea Nacional, el Gobierno y el pueblo de Vietnam, los pronunciamientos de rechazo al bloqueo, así como los donativos llegados del hermano país para paliar el difícil momento que viven las familias cubanas como consecuencia de la política de máxima presión que aplica como castigo colectivo la actual administración de los Estados Unidos.

La delegación cubana agradece las muestras de solidaridad expresadas por la Asamblea Nacional, el Gobierno y el pueblo de Vietnam, los pronunciamientos de rechazo al bloqueo, así como los donativos llegados del hermano país para paliar el difícil momento que viven las familias cubanas en un contexto de continuo recrudecimiento de la política de presión, bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba.



8. El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, Esteban Lazo Hernández, y el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, reconocieron y valoraron altamente los resultados de la cooperación entre ambos países y sus respectivos parlamentos durante el último año. Asimismo, destacaron el carácter práctico y eficaz de los contenidos abordados en la III Sesión del Comité de Cooperación Interparlamentaria entre la Asamblea Nacional de la República Socialista de Vietnam y la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba, y acordaron que la IV Sesión del Comité de Cooperación Interparlamentaria entre ambas Asambleas Nacionales se celebrará en Vietnam, en el año 2027.



La Habana, 27 de noviembre de 2026./.



VNA