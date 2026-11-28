Hanoi (VNA)– Los primeros ministros de Vietnam, Le Minh Hung, y de Laos, Saleumsay Kommasith, acordaron impulsar la cooperación integral, fortalecer la conectividad económica y profundizar la vinculación estratégica entre ambos países, durante sus conversaciones oficiales celebradas en Hanoi.



El jefe del Gobierno laosiano se encuentra en Vietnam por invitación de su homólogo, Le Minh Hung, para realizar una visita oficial y participar en la XII Cumbre de Cooperación Camboya-Laos-Myanmar-Vietnam (CLMV 12) y la XI Cumbre de la Estrategia de Cooperación Económica Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS 11), que tienen lugar los días 27 y 28 de noviembre.



En la cita efectuada la víspera, el premier Le Minh Hung destacó que esta constituye la primera visita oficial a Vietnam de Saleumsay Kommasith en su condición de primer ministro, lo que reviste especial importancia para profundizar aún más los lazos de gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica entre ambos países.



Con motivo del 51.º aniversario del Día Nacional de Laos (2 de diciembre), el jefe del Gobierno vietnamita felicitó al Partido, al Estado y al pueblo laosianos por sus importantes logros, especialmente por la salida oficial de Laos de la categoría de países menos adelantados (PMA), el pasado 24 de noviembre de 2026. Asimismo, expresó su confianza en que Laos implementará con éxito la Resolución del XII Congreso Nacional del Partido Popular Revolucionario Lao y el X Plan Quinquenal de Desarrollo Socioeconómico.



Reafirmó que Vietnam siempre aprecia profundamente el sincero apoyo y la valiosa ayuda de Laos, y continuará acompañando y respaldando al país vecino en la consecución de sus objetivos de desarrollo.



Por su parte, Saleumsay Kommasith felicitó a Vietnam por sus avances en el desarrollo socioeconómico y la integración internacional. Expresó, además, su profundo agradecimiento por el enorme, valioso y eficaz apoyo que Vietnam ha brindado a Laos durante su lucha revolucionaria, así como en los procesos de construcción y desarrollo nacional.

En las conversiones. (Fuente: VNA)

Ambos dirigentes manifestaron su satisfacción por el desarrollo positivo de las relaciones de cooperación entre Vietnam y Laos, que avanzan cada vez más hacia una mayor profundidad, sustancia y eficacia. Los intercambios y contactos de alto nivel se mantienen de manera regular, mientras se sigue fortaleciendo la cooperación en materia de defensa, seguridad, relaciones exteriores y entre ministerios, organismos y localidades de ambos países.



En los primeros diez meses de 2026, Vietnam registró 25 nuevos proyectos de inversión en Laos, con un capital total de 671 millones de dólares, un aumento del 70% respecto al mismo período del año anterior. De esta manera, la inversión vietnamita acumulada en el país vecino alcanzó aproximadamente los 7.040 millones de dólares, distribuidos en 305 proyectos.



Con el objetivo de concretar el contenido de la denominada “cohesión estratégica”, ambas partes acordaron mantener eficazmente las visitas, los contactos de alto nivel y los mecanismos de cooperación; coordinar la culminación de las tareas previstas para 2026, y preparar adecuadamente la 49.ª Reunión del Comité Intergubernamental Vietnam-Laos, así como las actividades del “Año de la Solidaridad y la Amistad Vietnam-Laos 2027”.



En materia de economía, comercio e inversión, los dos primeros ministros coincidieron en la necesidad de generar avances más significativos y sustanciales, acordes con la relación política especial entre ambos países. Asimismo, acordaron concretar cuanto antes una hoja de ruta y medidas para alcanzar un intercambio comercial de 5.000 millones de dólares, con vistas a elevarlo posteriormente a 10.000 millones, reforzar la conectividad entre ambas economías y promover un comercio equilibrado y sostenible.



Le Minh Hung propuso ampliar la gama de productos laosianos con potencial de exportación a Vietnam, incluidos los productos agrícolas y las mercancías procedentes de las zonas fronterizas, así como fortalecer la conexión de las infraestructuras comerciales, logísticas, los pasos fronterizos y las zonas económicas fronterizas.



También pidió al Gobierno de Laos que continúe apoyando y resolviendo las dificultades relacionadas con los mecanismos, los procedimientos y las condiciones de ejecución de los proyectos de las empresas vietnamitas en el país.



Saleumsay Kommasith afirmó que dará instrucciones a los organismos competentes para coordinar la solución de estos obstáculos y crear un entorno de inversión favorable, estable y transparente.



Ambos dirigentes intercambiaron puntos de vista sobre las medidas destinadas a impulsar los proyectos de conectividad en los ámbitos del transporte, la energía y las infraestructuras.



El premier laosiano valoró positivamente la cooperación energética bilateral y expresó su deseo de ampliarla en el desarrollo de la energía hidroeléctrica, las energías renovables y los sistemas de transmisión eléctrica, con el fin de aprovechar el potencial exportador de energía de Laos. Asimismo, aseguró que su Gobierno coordinará esfuerzos para resolver las dificultades y acelerar el avance de los proyectos.



En materia de defensa, seguridad y gestión fronteriza, ambas partes acordaron implementar eficazmente los acuerdos de cooperación y reforzar la coordinación para garantizar la seguridad política, el orden y la seguridad social, así como combatir la delincuencia transnacional, especialmente el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando y los delitos de alta tecnología. También coincidieron en vincular las tareas de defensa y seguridad con el desarrollo socioeconómico de las zonas fronterizas.



Le Minh Hung agradeció a Laos su coordinación y apoyo en las labores de búsqueda y repatriación de los restos de los voluntarios militares y expertos vietnamitas fallecidos en territorio laosiano. Asimismo, solicitó que continúe respaldando la campaña de 500 días y noches destinada a intensificar la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los mártires vietnamitas.



En cuanto a la educación y el desarrollo de los recursos humanos, ambos primeros ministros destacaron la prioridad de formar cuadros de nivel estratégico, jóvenes funcionarios con potencial y recursos humanos altamente cualificados.



Acordaron implementar eficazmente los acuerdos existentes, preparar el Protocolo de Cooperación Educativa para el período 2028-2032 y acelerar el proyecto de construcción de la Universidad de la Amistad Laos-Vietnam.



Las dos partes también convinieron en seguir creando condiciones favorables para que la comunidad vietnamita pueda residir, estudiar, trabajar y desarrollar actividades empresariales legalmente en Laos.



Asimismo, los dos jefes de Gobierno acordaron intensificar la cooperación en ciencia y tecnología, innovación y transformación digital, además de promover los intercambios culturales, deportivos y turísticos, así como la educación de las nuevas generaciones sobre la tradición de las relaciones especiales entre Vietnam y Laos.



Ambos países coordinarán la organización de actividades prácticas en el marco del “Año de la Solidaridad y la Amistad Vietnam-Laos 2027”, con motivo del 65.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas y del 50.º aniversario de la firma del Tratado de Amistad y Cooperación Vietnam-Laos, contribuyendo así a fortalecer los vínculos especiales entre ambos pueblos.



Al abordar cuestiones regionales e internacionales, los dos primeros ministros coincidieron en intensificar el intercambio de información, las consultas y la coordinación de posiciones sobre asuntos de interés común, así como en continuar apoyándose mutuamente en la ASEAN, las Naciones Unidas y otros foros multilaterales.



Ambas partes subrayaron la importancia de coordinar posiciones sobre cuestiones relacionadas con la seguridad de los recursos hídricos del río Mekong, la situación en el Mar del Este y los desafíos de seguridad no tradicionales.



Asimismo, acordaron seguir promoviendo eficazmente la cooperación trilateral Vietnam-Laos-Camboya y los mecanismos de cooperación subregional del Mekong, especialmente ACMECS, CLMV y el Programa de Cooperación Económica de la Subregión del Gran Mekong (GMS)./.

