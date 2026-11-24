Vientiane (VNA) - La ceremonia de inauguración y entrega de las instalaciones ampliadas del Hospital del distrito de Vang Vieng, una donación del Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam, se celebró el 23 de noviembre en la aldea de Viengkeo, distrito de Vang Vieng, provincia de Vientiane.



En el acto, el vicepresidente del Comité de Administración de la provincia de Vientiane, Siviengxay Olaboun, afirmó que el proyecto refleja el profundo afecto y la atención que Vietnam brinda a Laos.



Señaló que Vang Vieng es uno de los destinos turísticos más conocidos de Laos y destacó que el proyecto ha contribuido a mejorar las infraestructuras, modernizar los servicios de consulta y tratamiento médico y ampliar la capacidad del hospital para atender a la población local y a los turistas.



Siviengxay aseguró que las autoridades provinciales gestionarán y pondrán en funcionamiento eficazmente el centro, convirtiéndolo en un símbolo de la solidaridad especial entre Laos y Vietnam.



Por su parte, el embajador de Vietnam en Laos, Nguyen Minh Tam, destacó que la gran amistad, la solidaridad especial, la cooperación integral y la cohesión estratégica entre ambos países constituyen un patrimonio invaluable compartido por sus dos pueblos, que se refleja claramente en proyectos concretos al servicio de las comunidades locales.



Asimismo, reconoció la estrecha coordinación de los organismos laosianos y elogió los esfuerzos del inversor y el contratista del proyecto. Expresó su deseo de que las autoridades de la provincia de Vientiane, el sector sanitario y el propio hospital sigan garantizando suficiente personal, financiación, medicamentos e insumos médicos, así como el mantenimiento adecuado y el aprovechamiento eficaz de las instalaciones.



En declaraciones a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Vientiane, la directora del Departamento de Salud de la provincia, Vanpheng Phanthanalay, señaló que esta donación llega en un momento en que la demanda de atención sanitaria aumenta rápidamente, mientras que las instalaciones existentes resultan insuficientes y algunos equipos se han quedado obsoletos.



Explicó que el hospital ampliado cuenta con un edificio principal de dos plantas y una superficie de 3.320 metros cuadrados, que alberga departamentos de consulta médica, urgencias, obstetricia, pediatría y cirugía, incluidos dos quirófanos, así como áreas de hospitalización con 43 camas.



El proyecto también comprende obras auxiliares, vías de acceso, cercado perimetral e infraestructuras técnicas necesarias para el funcionamiento del hospital.



Además de prestar servicios de consulta y tratamiento médico a personas de todos los grupos étnicos, el centro servirá como espacio para la formación y el intercambio profesional internacional, especialmente en materia de capacitación de personal y apoyo en diagnóstico por imagen y pruebas médicas, en cooperación con la provincia vietnamita de Lao Cai./.





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