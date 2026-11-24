Hanoi (VNA) - El primer ministro de Laos, Saleumxay Kommasith, y su esposa, realizarán una visita oficial a Vietnam del 27 al 28 de noviembre y participarán en la XII Cumbre de Cooperación Camboya-Laos-Myanmar-Vietnam (CLMV-12) y la XI Cumbre de la Estrategia de Cooperación Económica Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS-11).



La visita y la participación en esas reuniones se efectuarán por invitación del primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores./.





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