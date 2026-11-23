Hanoi (VNA)- El primer ministro de Laos, Saleumxay Kommasith, y su esposa, realizarán una visita oficial a Vietnam y participarán en la XII Cumbre de Cooperación Camboya-Laos-Myanmar-Vietnam (CLMV-12) y la XI Cumbre de la Estrategia de Cooperación Económica Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS-11), los días 27 y 28 de noviembre./.



Según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam, el viaje del jefe de Gobierno laosiano y su cónyuge responde a una invitación del primer ministro vietnamita, Le Minh Hung./.





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