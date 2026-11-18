Manila (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, su homólogo laosiano, Sonexay Siphandone, y la titular de la Asamblea Nacional de Camboya, Khuon Sudary, mantuvieron un desayuno de trabajo esta mañana en el marco de su participación en la 47ª Asamblea General de la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA-47) en Manila.



Durante el encuentro, Thanh Man afirmó que el Partido y el Estado de Vietnam siempre conceden gran importancia y máxima prioridad al fortalecimiento y la consolidación de las relaciones de amistad tradicional con Laos y Camboya, así como a los estrechos lazos de solidaridad que unen a los tres países.



Felicitó a ambos países por sus logros en 2026 en los ámbitos del desarrollo socioeconómico, la defensa y la seguridad, así como en la construcción del sistema político. También felicitó a Camboya por la exitosa organización de la XX Cumbre de la Francofonía, celebrada los días 15 y 16 de noviembre de 2026.



Al compartir información sobre las actividades de la Asamblea Nacional de Vietnam, señaló que el país ha intensificado su labor legislativa y llevado a cabo modificaciones de numerosas leyes para perfeccionar el marco jurídico al servicio de los objetivos de desarrollo nacional.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, su homólogo laosiano, Sonexay Siphandone, y la titular de la Asamblea Nacional de Camboya, Khuon Sudar. Foto: VNA

Por su parte, Sonexay Siphandone y Khuon Sudary felicitaron a Vietnam por sus logros en materia de desarrollo y valoraron altamente sus experiencias en las reformas, así como las buenas prácticas y lecciones extraídas de su labor legislativa y del perfeccionamiento del marco jurídico.



El presidente de la Asamblea Nacional de Laos, Sonexay Siphandone, destacó que los tres países mantienen una amistad tradicional y duradera, forjada desde las luchas por la independencia en el pasado hasta la actual causa de construcción y desarrollo nacional.



Al evaluar la cooperación trilateral en los últimos tiempos, expresó su satisfacción por la estrecha colaboración entre los tres parlamentos, así como por el vigoroso desarrollo de los vínculos económicos, de inversión y comerciales entre los tres países.



La presidenta de la Asamblea Nacional de Camboya, Khuon Sudary, subrayó que la amistad entre los tres países no solo reviste una importancia fundamental para la paz y la prosperidad de cada nación, sino que también contribuye a la paz y la prosperidad comunes de la región.



Asimismo, señaló que el Parlamento camboyano transmite constantemente a la población, especialmente a las generaciones jóvenes, el mensaje sobre los profundos vínculos que unen a los tres países.



Los tres dirigentes coincidieron en que el fortalecimiento de los estrechos vínculos entre los tres países en general y de la cooperación entre sus respectivos parlamentos en particular reviste importancia estratégica para el desarrollo de cada nación, así como para la prosperidad y la felicidad de sus pueblos.



Acordaron las orientaciones de cooperación para el próximo período, entre ellas, la organización de encuentros presenciales y virtuales entre los presidentes de los tres parlamentos, la realización de visitas de alto nivel y el intercambio de experiencias entre las comisiones parlamentarias, los grupos de amistad parlamentaria, los legisladores jóvenes y las diputadas. También coincidieron en estudiar la posibilidad de establecer una línea telefónica directa entre los tres parlamentos.



Las partes actualizarán los acuerdos y compromisos de cooperación entre los tres órganos legislativos y supervisarán la implementación de los acuerdos suscritos entre los tres Gobiernos.



También reforzarán la coordinación para preservar un entorno de paz, estabilidad y seguridad fronteriza; compartirán experiencias profesionales y conocimientos sobre la modernización de las actividades parlamentarias y la aplicación de la inteligencia artificial a la labor legislativa, y se apoyarán mutuamente en los foros interparlamentarios regionales e internacionales, como la AIPA, la Unión Interparlamentaria (UIP) y el Foro Parlamentario Asia-Pacífico (APPF).



En 2027, con motivo del 60º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Camboya y del 65º aniversario de los vínculos diplomáticos entre Vietnam y Laos, los parlamentos organizarán actividades significativas para difundir entre sus pueblos, especialmente entre las generaciones jóvenes, la tradición de amistad y solidaridad entre los tres países./.



