Hanoi (VNA) – La Asamblea Nacional de Vietnam de la XVI Legislatura clausuró hoy su segundo período de sesiones, tras 27 jornadas de trabajo serio, democrático y responsable, durante los cuales completó la totalidad de los contenidos y el programa previstos.



En su discurso de clausura, el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, destacó que el período de sesiones se desarrolló bajo el espíritu de “nuevo contexto, nuevo pensamiento y nuevos métodos de trabajo”, reflejando la determinación de impulsar la renovación, mejorar la calidad de la actividad legislativa y responder a las exigencias del desarrollo nacional.



Durante este período de sesiones, detalló, el Parlamento aprobó 38 leyes y cinco resoluciones normativas, además de debatir cinco proyectos de ley. En particular, decidió promulgar nuevas leyes o revisar integralmente 22 leyes y códigos importantes, y aprobó otras 16 leyes destinadas a modificar y complementar determinados artículos de la legislación vigente.



En el conjunto del primer año de legislatura, a través de tres períodos de sesiones, la XVI Legislatura ha aprobado 62 leyes y 16 resoluciones normativas, agregó.



Informó que el Parlamento aprobó el plan de desarrollo socioeconómico, las previsiones y el plan de asignación del presupuesto central para 2027; dio luz verde a la inversión en un programa nacional específico y tres proyectos de importancia nacional; y examinó cuestiones relacionadas con la economía, la sociedad, la defensa, la seguridad, las relaciones exteriores y los asuntos de personal dentro de sus competencias.

La Asamblea Nacional de Vietnam de la XVI Legislatura clausura su segundo período de sesiones (Foto: VNA)

Cabe destacar que este período de sesiones acogió la primera sesión de interpelaciones de la legislatura, centrada en los ámbitos de finanzas, ciencia y tecnología. También se examinaron los informes sobre las propuestas de los votantes y la población, así como más de 50 informes adicionales conforme a la ley vigente.



El Parlamento instó al Gobierno, los ministerios, sectores y localidades a implementar con urgencia, de manera coordinada y eficaz, las leyes y resoluciones recién aprobadas, a fin de que estas decisiones se traduzcan cuanto antes en resultados concretos en la vida cotidiana.



Pidió concentrar esfuerzos en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo socioeconómico, garantizar la defensa, la seguridad y las relaciones exteriores, y trabajar para alcanzar un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de al menos el 10% en 2027, creando así las condiciones para materializar con éxito la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam.



La Asamblea Nacional también llamó a la población, los cuadros, los combatientes, la comunidad empresarial y los organismos de todos los niveles a fortalecer la gran unidad nacional, promover el espíritu de resiliencia, así como la innovación y la creatividad; participar activamente en la formulación de propuestas y en la supervisión de la aplicación de las decisiones adoptadas, aunando esfuerzos para construir un país próspero y desarrollado, donde la población disfrute de una vida cada vez mejor y más feliz.



Previamente, durante la sesión de clausura, la Asamblea Nacional aprobó la Resolución de su segundo período de sesiones de la XVI Legislatura, con 491 votos a favor de los 494 diputados participantes./.