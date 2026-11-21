Hanoi (VNA) – La Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam aprobó hoy la Ley que modifica y complementa varios artículos del Código Laboral, la Ley de Archivos, la Ley de Igualdad de Género, la Ley de Actividades de la Cruz Roja y la Ley de Empleo, con 461 de los 463 diputados participantes votando a favor.

Cabe destacar que la ley incorpora el 27 de julio (Día de Gratitud a la Patria – Día de los Inválidos de Guerra y Mártires) y el 24 de noviembre (Día de la Cultura de Vietnam) como feriados remunerados.

Las modificaciones al Código Laboral establecen que las empresas de suministro de trabajadores temporales deberán depositar una garantía y notificar sus actividades a las autoridades competentes, en lugar de solicitar una licencia.

La Ley de Archivos ajusta las disposiciones sobre la destrucción de documentos de organismos y organizaciones disueltos, en quiebra, que hayan cesado sus actividades o se hayan reorganizado, así como la entrega de documentos a los archivos históricos.

La Ley de Igualdad de Género designa al Ministerio del Interior como organismo encargado de ayudar al Gobierno a gestionar de manera unificada esta materia.

La Ley de Actividades de la Cruz Roja establece que el Gobierno ejercerá la gestión estatal unificada y que el Ministerio del Interior supervisará la Cruz Roja conforme a la legislación sobre asociaciones.

La Ley de Empleo añade que las empresas de servicios de empleo podrán operar mediante comercio electrónico, siempre que cumplan las normas correspondientes y las disposiciones sobre protección de datos personales.

El Parlamento también aprobó la Ley que modifica y complementa varios artículos de la Ley de Seguridad e Higiene Laboral, con el respaldo de los 468 diputados participantes. La legislación tiene como objetivo reforzar la protección de los trabajadores, prevenir accidentes laborales, renovar la gestión estatal y reducir las condiciones para las actividades empresariales.

Las modificaciones reconocen el derecho de los trabajadores a informar directamente a las autoridades competentes o a los sindicatos sobre accidentes laborales y prohíben intimidar u obstaculizar la declaración, suministro de información y gestión de accidentes laborales y enfermedades profesionales.

La formación en seguridad e higiene laboral pasará del sistema de certificación de requisitos a la notificación de actividades, con un mayor control posterior. La ley también delimita las responsabilidades de la cartera del Interior y otros ministerios para evitar duplicidades en inspecciones; perfecciona las disposiciones sobre accidentes de trabajadores sin contrato y establece que las responsabilidades en el trabajo mediante plataformas digitales se determinarán según la naturaleza de la relación laboral y el grado real de control sobre las tareas. La ley consta de dos artículos y entrará en vigor el 1 de marzo de 2027.

Con el 100% de los diputados participantes votando a favor, la Asamblea Nacional aprobó asimismo la Ley que modifica y complementa varios artículos de la Ley de Seguro Social. La legislación no amplía en esta ocasión los sujetos cubiertos por el seguro social ni el seguro complementario de jubilación, pero incorpora principios de inversión del Fondo de Seguro Social que garantizan la seguridad, preservación del capital, sostenibilidad, eficiencia y transparencia./.