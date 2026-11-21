Hanoi (VNA) – La Asamblea Nacional de Vietnam aprobó hoy la Ley sobre Donación, Extracción y Trasplante de Tejidos y Órganos Humanos, y la Donación y Recuperación de Cadáveres (modificada), con 415 de los 474 diputados participantes votando a favor.

La ley establece que no se podrá extraer órganos de personas menores de 18 años y que el registro como donante solo estará permitido a partir de esa edad.

Los donantes deberán recibir asesoramiento independiente sobre aspectos legales, sanitarios, psicológicos y sociales. La extracción de órganos solo podrá realizarse con el consentimiento por escrito de un Consejo Consultivo integrado por expertos en medicina, derecho y psicología.

La ley mantiene la posibilidad de que los menores donen tejidos regenerables, como células madre hematopoyéticas y médula ósea, a sus hermanos biológicos cuando no exista un donante adulto adecuado, bajo estrictas condiciones de consentimiento, asesoramiento y protección de los derechos del menor.

Por primera vez, la ley establece criterios prioritarios para la distribución de tejidos y órganos, entre ellos la urgencia médica, los resultados esperados del trasplante y el tiempo de espera. Se dará prioridad a los niños, las personas que hayan donado anteriormente y los familiares de quienes hayan donado después de fallecer.

Los donantes vivos tendrán derecho a atención médica y rehabilitación gratuitas, revisiones periódicas, cobertura del seguro médico financiada por el Estado y prioridad en caso de necesitar un trasplante. La ley consta de siete capítulos y 39 artículos, y entrará en vigor el 1 de enero de 2028.

Ese mismo día, con 473 de los 481 diputados participantes votando a favor, la Asamblea Nacional aprobó la Ley que modifica y complementa varios artículos de las leyes de Infancia, Personas con Discapacidad, Examen y Tratamiento Médico, Farmacia, Personas Mayores y Seguro Médico.

En particular, la Ley de Farmacia incorpora disposiciones sobre los plazos de publicación de los precios de los medicamentos, los métodos para determinarlos, las inspecciones, el tratamiento de infracciones y la interconexión de datos farmacéuticos. La ley entrará en vigor el 1 de marzo de 2027, mientras que el apartado 12 del artículo 4 lo hará el 1 de julio de ese mismo año.

La Asamblea Nacional también aprobó la Ley que modifica y complementa varios artículos de la Ley de Prevención y Control de los Efectos Nocivos del Tabaco, con el objetivo de reforzar la gestión de los productos de tabaco, prohibir su venta a través de plataformas electrónicas y mantener el sistema de licencias y control de los puntos de venta de tabaco tradicional.

Según la legislación, las actividades comerciales relacionadas con productos, materias primas, maquinaria y equipos especializados para la industria tabacalera seguirán siendo actividades empresariales sujetas a condiciones.

La producción, compraventa e importación de tabaco y materias primas deberán contar con las licencias correspondientes. El volumen de tabaco autorizado para producir e importar con destino al consumo interno se anunciará conforme a la hoja de ruta de reducción establecida por el Gobierno. La ley entrará en vigor el 1 de julio de 2027, con algunas disposiciones sujetas a plazos específicos./.