Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – El presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam, Tran Thanh Man, instó a aplicar eficazmente las leyes y resoluciones recién aprobadas y redoblar los esfuerzos para alcanzar las metas de crecimiento económico de 2026, durante un encuentro con votantes celebrado hoy en Ciudad Ho Chi Minh.



La reunión, organizada tras el segundo período de sesiones de la XVI Legislatura, tuvo lugar en la comuna de Hoc Mon y se conectó en línea con otras 10 comunas. En ella, los diputados informaron sobre los resultados del período de sesiones, durante el cual el Parlamento aprobó 38 leyes y 18 resoluciones, celebró su primera sesión de interpelaciones y examinó cinco proyectos de ley.



Votantes plantean propuestas sobre salarios y servicios públicos



Los participantes expresaron su respaldo a las decisiones parlamentarias y formularon propuestas sobre planificación territorial, educación, transporte, infraestructura y funcionamiento de las administraciones comunales. También pidieron reforzar la lucha contra la falsificación de mercancías y el fraude en el comercio electrónico.



En materia salarial, votantes de la comuna de Nhuan Duc propusieron acelerar la reforma salarial para los funcionarios comunales, teniendo en cuenta sus puestos, responsabilidades y carga de trabajo. Otros plantearon modificar la edad de jubilación y revisar las competencias de las oficinas de registro de tierras para facilitar los trámites administrativos.



Asimismo, solicitaron supervisar la ejecución del Plan Maestro de Ciudad Ho Chi Minh para 2025-2050, con visión a 100 años, y coordinar los recursos destinados a la infraestructura socioeconómica y al transporte interregional.



Aplicación efectiva de las leyes y reforma administrativa



El presidente parlamentario destacó los esfuerzos de las legislaturas XV y XVI para perfeccionar el marco institucional y jurídico. Señaló que, tras la aprobación de las leyes, el Gobierno y los organismos competentes deberán emitir los documentos de orientación necesarios para garantizar su aplicación coherente y resolver los problemas surgidos en la práctica.



La Asamblea Nacional reforzará la supervisión de la implementación de las normas y examinará la necesidad de emitir documentos complementarios. El objetivo es eliminar obstáculos y contribuir al cumplimiento de las tareas de desarrollo socioeconómico, defensa y seguridad hasta finales de 2026 y durante 2027.



En respuesta a las propuestas de los votantes, el dirigente indicó que las recomendaciones sobre la edad de jubilación serán remitidas al Ministerio del Interior. Respecto a las oficinas de registro de tierras, informó que próximos documentos del Gobierno y del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente establecerán orientaciones para transferir determinadas funciones al nivel comunal.



Consideró justificadas las propuestas de reforma salarial y subrayó que esta debe vincularse a la definición de puestos de trabajo y plantillas. A partir del 1 de enero de 2027, los organismos de todos los niveles aplicarán indicadores clave de desempeño (KPI) para evaluar el cumplimiento de las tareas. Para garantizar recursos destinados a la reforma, será necesario continuar racionalizando el aparato administrativo y reduciendo gradualmente las plantillas.



Redoblar esfuerzos para alcanzar las metas de crecimiento



En cuanto a la situación económica, el titular del Legislativo informó que las autoridades centrales están trabajando para alcanzar un crecimiento del PIB superior al 10% en 2026. Ciudad Ho Chi Minh también se ha comprometido a superar ese umbral y alcanzar un billón de dongs en ingresos presupuestarios.



Instó a la ciudad a aplicar eficazmente las resoluciones estratégicas del Partido y las políticas especiales aprobadas por la Asamblea Nacional, así como la Ley de Desarrollo Urbano, en vigor desde el 1 de octubre de 2026. Estas medidas deben contribuir a reducir los trámites administrativos y los costos para ciudadanos y empresas.



También pidió mantener el funcionamiento eficaz del modelo de administración local de dos niveles, acelerar los proyectos pendientes, definir claramente las responsabilidades y los plazos de ejecución y reforzar la inspección y la disciplina administrativa.



El dirigente subrayó que la ciudad debe atender las necesidades de la población en empleo, vivienda, educación, sanidad y medio ambiente, y resolver problemas persistentes como la congestión del tráfico, las inundaciones y la contaminación. Asimismo, llamó a reforzar la seguridad alimentaria y la lucha contra los alimentos falsificados, y a acelerar la renovación de antiguos edificios, el traslado de viviendas precarias junto a canales y ríos y la construcción de viviendas sociales.



Al referirse a la Ley de Seguridad Alimentaria, debatida durante el segundo período de sesiones y cuya aprobación está prevista para el tercero, pidió tanto a las autoridades como a los ciudadanos asumir sus responsabilidades para garantizar alimentos seguros y combatir las prácticas fraudulentas.



Por último, solicitó a los diputados supervisar hasta el final la resolución de las propuestas de los votantes y comunicar de forma transparente sus avances y resultados. De cara a las fiestas de Año Nuevo y al Año Nuevo Lunar 2027, instó a garantizar el suministro de mercancías, combatir el contrabando, el fraude comercial y los productos falsificados, y mantener la seguridad y el orden social./.



VNA