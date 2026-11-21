Hanoi (VNA) – La Asamblea Nacional de Vietnam de la XVI legislatura aprobó 38 leyes y 18 resoluciones, incluidas cinco de carácter normativo y 12 sobre asuntos socioeconómicos, presupuesto estatal y personal, durante su segundo período de sesiones.

Así lo informó Le Quang Manh, secretario general de la Asamblea Nacional y jefe de su Oficina, en una rueda de prensa celebrada hoy para anunciar los resultados del segundo período de sesiones.

Según el alto funcionario, los resultados no solo reflejan el enorme volumen de trabajo realizado, sino también el espíritu innovador y la elevada determinación política del órgano legislativo ante las exigencias del desarrollo nacional.

Las leyes y resoluciones aprobadas contribuyen a perfeccionar el sistema jurídico, eliminar obstáculos institucionales, movilizar recursos e impulsar el desarrollo socioeconómico, así como garantizar la defensa y la seguridad nacionales y mejorar las condiciones de vida de la población.

Al informar sobre los resultados de la reunión, Nguyen Van Hien, subjefe de la Oficina de la Asamblea Nacional, señaló que el órgano legislativo dedicó el 80% del tiempo a la labor legislativa y aprobó 22 leyes y códigos importantes, de nueva promulgación o sometidos a una revisión integral, con amplias repercusiones en los ámbitos socioeconómico, de defensa, seguridad, justicia, administración y protección del medio ambiente.

En el ámbito económico y financiero, se aprobaron importantes leyes destinadas a perfeccionar el marco jurídico para la gestión, distribución y utilización de los recursos, así como renovar los mecanismos y políticas en materia de inversión, negocios, finanzas y desarrollo empresarial.

En particular, se espera que las modificaciones de las leyes de Tierras, Vivienda y Negocios Inmobiliarios contribuyan a resolver problemas persistentes y garantizar un equilibrio entre los intereses del Estado, los usuarios de la tierra y los inversores.

La Asamblea Nacional también aprobó numerosas leyes y resoluciones en los sectores de salud, cultura, deportes, turismo, trabajo, empleo y bienestar social. Asimismo, modificó las leyes de Abogacía, Subastas de Bienes y Adopción, con el objetivo de responder a las exigencias de la reforma judicial y la integración internacional.

En especial, la revisión integral del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal representa un avance importante en el perfeccionamiento de la legislación sobre justicia penal.

En materia socioeconómica y presupuestaria, el Parlamento examinó los resultados de la ejecución del plan de desarrollo socioeconómico y del presupuesto estatal de 2026; aprobó el plan de desarrollo socioeconómico, las estimaciones presupuestarias y la asignación del presupuesto central para 2027, y ratificó la liquidación del presupuesto estatal de 2025.

También decidió sobre tres proyectos nacionales de especial importancia estratégica para el desarrollo del país.

Durante el período de sesiones se celebró la primera sesión de interpelaciones de la XVI legislatura, centrada en dos ámbitos: las finanzas y la ciencia y tecnología. Estos temas están directamente relacionados con la estabilidad macroeconómica, la innovación, la inteligencia artificial y la transformación digital.

Además, la Asamblea Nacional examinó los informes sobre la atención a las propuestas de los votantes presentadas en el primer período de sesiones, así como los resultados de la recepción de ciudadanos, la tramitación de peticiones y la supervisión de la resolución de quejas y denuncias durante 2026./.