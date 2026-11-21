Hanoi (VNA)- La Asamblea Nacional de Vietnam de la XVI Legislatura aprobó hoy, durante su segundo período de sesiones, las leyes de Vivienda (modificada) y Negocios Inmobiliarios (modificada), con el 93,59% y el 94,39% de los votos a favor, respectivamente.



Previamente, el ministro de Construcción, Tran Hong Minh, presentó los informes sobre la explicación, incorporación de opiniones y revisión de ambos proyectos legislativos.



La Ley de Vivienda consta de 13 capítulos y 129 artículos, y entrará en vigor el 1 de julio de 2027. Su objetivo es institucionalizar las directrices y políticas del Partido y del Estado, impulsar el desarrollo habitacional y garantizar que todos los ciudadanos dispongan de una vivienda, en consonancia con las políticas de bienestar social.



Uno de los aspectos destacados de la legislación es la regulación de la reventa de viviendas sociales después de cinco años, con el propósito de evitar el aprovechamiento indebido de las políticas de apoyo estatal. El Gobierno propone que estas viviendas solo puedan revenderse a personas que cumplan los requisitos para acceder a los programas de vivienda social.



La ley también incorpora disposiciones sobre la propiedad de viviendas por parte de organizaciones y personas extranjeras, garantizando la coherencia con las leyes de Inversiones y de Tierras.



En cuanto a las viviendas sociales y de alquiler dentro de proyectos inmobiliarios comerciales, los Comités Populares provinciales decidirán si los inversores deben reservar parte del suelo residencial para construir estos inmuebles, mientras que el Gobierno establecerá la escala de los proyectos y la proporción de terreno correspondiente.



Asimismo, la ley refuerza la gestión de los edificios de apartamentos mediante mecanismos de supervisión de las juntas de administración y coordinación con las autoridades locales, con el objetivo de mejorar la transparencia y eficacia de su funcionamiento.



Por su parte, la Ley de Negocios Inmobiliarios comprende 10 capítulos y 63 artículos, y también entrará en vigor el 1 de julio de 2027.



La legislación busca perfeccionar el marco jurídico, aumentar la transparencia del mercado, reforzar la responsabilidad de los promotores y las empresas, y proteger los derechos e intereses legítimos de los participantes en las transacciones inmobiliarias.



Entre las conductas prohibidas figuran la comercialización de inmuebles sin cumplir los requisitos legales, la falsificación de documentos, la ocultación o alteración deliberada de información, los actos fraudulentos y el uso ilegal del dinero de compradores y arrendatarios con opción de compra.



Una disposición relevante establece que los promotores no podrán cobrar dinero como garantía para la firma de contratos de compraventa, arrendamiento con opción de compra o transferencia de inmuebles antes de que los proyectos cumplan las condiciones legales para su comercialización.



Además, se prohíbe delegar en otras organizaciones o personas la firma de contratos de depósito, compraventa o arrendamiento con opción de compra, salvo en determinados proyectos con dos o más inversores, conforme a las disposiciones gubernamentales.



La nueva legislación también establece un sistema unificado de gestión de datos sobre vivienda y bienes inmuebles, así como mecanismos para expedir y administrar códigos electrónicos de identificación inmobiliaria y licencias profesionales de intermediación.



Con estas reformas, Vietnam busca fortalecer el marco institucional, mejorar la gestión del mercado inmobiliario y garantizar un entorno de transacciones más transparente y seguro./.

VNA