Hanoi (VNA) – La Asamblea Nacional de Vietnam aprobó hoy las versiones modificadas de la Ley sobre Acuerdos Internacionales y la Ley sobre la Implementación de la Democracia a Nivel de Base, que entrarán en vigor el 1 de marzo de 2027.



La Ley modificada sobre Acuerdos Internacionales, integrada por seis capítulos y 47 artículos, recibió el respaldo de 478 de los 481 diputados presentes.



Antes de la votación, el ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, presentó un informe sobre la incorporación de las opiniones de los diputados, las aclaraciones y los ajustes introducidos en el proyecto de ley.



La nueva normativa establece la obligatoriedad de consultar a los organismos competentes en materia de gestión cuando el contenido de un acuerdo afecte a la defensa nacional, la seguridad, los incentivos o la promoción de inversiones.



También contempla la creación de grupos de trabajo intersectoriales para asesorar a los organismos proponentes en la negociación y firma de acuerdos complejos o delicados; establece procedimientos simplificados para la suscripción de acuerdos durante visitas de alto nivel, y precisa las bases para suspender, retirar o dar por terminados dichos acuerdos, teniendo en cuenta la naturaleza y el alcance de sus consecuencias, así como la posibilidad de subsanar las infracciones.



El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, presenta su informe. (Foto: VNA)



Por su parte, la Ley modificada sobre la Implementación de la Democracia a Nivel de Base, que consta de seis capítulos y 69 artículos, fue aprobada con 467 votos a favor de los 469 diputados presentes.



Previamente, el ministro del Interior, Nguyen Tien Hai, presentó un informe sobre la incorporación de las aportaciones, las aclaraciones y las modificaciones realizadas para completar el proyecto de ley.



La normativa mantiene el requisito de que al menos el 10% de los hogares respalde una propuesta ciudadana para que esta pueda someterse a debate y decisión de la comunidad.



Asimismo, amplía las funciones de los comités de trabajo del Frente de la Patria de Vietnam en aldeas y grupos residenciales, que asumirán responsabilidades adicionales en la recopilación de opiniones, el cumplimiento de los plazos de revisión y la atención de las respuestas a los ciudadanos, entre otras tareas./.