Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, se reunió hoy con electores de 10 barrios de Hanoi para informar sobre los resultados del segundo período de sesiones de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura y escuchar sus propuestas.



En el encuentro participaron Tran Duc Thang, miembro del Buró Político, secretario del Comité del Partido de Hanoi y jefe de la delegación de diputados de la ciudad, así como representantes de organismos centrales y municipales.



Propuestas para resolver dificultades y obstáculos



Los electores expresaron su satisfacción por los resultados del período de sesiones y propusieron ampliar las prestaciones sociales a las personas mayores sin pensión ni ingresos estables, acelerar los proyectos estratégicos de infraestructura, especialmente el ferrocarril de alta velocidad Norte-Sur, y reforzar las políticas de apoyo a los jóvenes ante la aplicación del modelo de administración local de dos niveles.



También plantearon mejorar la gestión y el aprovechamiento de los bienes públicos para actividades culturales y creativas, reforzar la supervisión de la aplicación de la Ley sobre el Ejercicio de la Democracia en las Comunidades e integrar las aplicaciones de los organismos públicos en una plataforma digital común, con datos interconectados y trámites más sencillos.



El líder vietnamita agradeció las propuestas y señaló que la delegación de diputados de Hanoi propondrá al Gobierno revisar las políticas sociales y estudiar la ampliación gradual de los beneficiarios, teniendo en cuenta el costo de vida y la capacidad presupuestaria. También pidió apoyar la formación de los cuadros juveniles, gestionar con transparencia los bienes públicos y proteger los derechos de los creadores.



En materia de transformación digital, pidió conectar las bases de datos, reutilizar la información verificada y proteger los datos personales, evitando exigir a los ciudadanos renovar documentos aún válidos por la reorganización administrativa. Asimismo, es necesario informar con antelación a los hogares afectados por proyectos de infraestructura sobre los planes y plazos de expropiación.



Expresó sus condolencias a las familias de las víctimas de la explosión ocurrida el 24 de noviembre en la calle Nguyen Van Tuyet, en el barrio de Dong Da, así como su solidaridad con los heridos. Instó a las autoridades municipales a acelerar la recuperación y reforzar la prevención de incendios y explosiones.

La delegación de diputados de Hanoi se reúne con electores de diez barrios de la capital tras el segundo período de sesiones de la XVI Legislatura de la Asamblea Nacional. (Foto: VNA)



Mejorar la calidad de vida y poner a los ciudadanos en el centro



El mandatario subrayó que Hanoi debe coordinar su planificación de carreteras y ferrocarriles urbanos con las localidades vecinas para mejorar la conectividad y generar nuevas oportunidades de producción y servicios. Asimismo, destacó el potencial de las universidades, los centros de investigación y las empresas para trasladar los avances científicos a la producción, elevar el valor de los productos y desarrollar los oficios tradicionales mediante la colaboración entre artesanos y diseñadores.



Recalcó que el desarrollo de la capital debe mejorar las condiciones de vida y preservar sus valores culturales. En este sentido, pidió garantizar escuelas, centros médicos y espacios recreativos en los nuevos barrios; consultar a los residentes durante la renovación de las zonas antiguas, y diseñar políticas de vivienda social que tengan en cuenta los ingresos y la proximidad a los servicios esenciales. También señaló la necesidad de mejorar el tratamiento de aguas residuales para recuperar los ríos urbanos.



Por otra parte, defendió un uso eficiente del suelo y del presupuesto, así como la finalización de las obras pendientes y la publicación de sus avances, obstáculos y plazos de ejecución. Las sedes públicas vacantes tras la reorganización administrativa podrían destinarse, según las necesidades locales, a escuelas, centros de atención a personas mayores e instalaciones culturales.



Por último, afirmó que una mayor autonomía para Hanoi debe ir acompañada de una mayor responsabilidad y de personal y recursos suficientes para las autoridades de base. Las experiencias eficaces de la capital en la mejora de los servicios públicos pueden servir de referencia para otras localidades del país./.