Hanoi (VNA) – Los programas de emulación y las políticas de reconocimiento contribuyen activamente al desarrollo socioeconómico, especialmente a la consecución del objetivo de un crecimiento de dos dígitos, al tiempo que generan una dinámica favorable para lograr avances significativos en 2027.

Así lo destacó el primer ministro Le Minh Hung, presidente del Consejo Central de Emulación y Recompensa, durante la tercera reunión de dicho órgano correspondiente al mandato 2026-2031, celebrada hoy en Hanoi.

En la cita, el premier subrayó que 2026 marca el primer año de implementación de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido y de las grandes orientaciones relativas al desarrollo socioeconómico para el periodo 2026-2030.

Según señaló, las labores de emulación y recompensa han contribuido a la ejecución de proyectos y misiones prioritarias, a la puesta en marcha de las resoluciones del Partido, al perfeccionamiento del marco institucional y a la eliminación de los obstáculos que frenan el desarrollo. Asimismo, han fomentado la aplicación de la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital, contribuyendo así a mejorar la productividad y la competitividad de la economía.

No obstante, el jefe del Gobierno indicó que, en ciertas localidades y organizaciones del Partido, los responsables aún no prestan la atención suficiente a esta labor. En dichos ámbitos, las acciones han sido a veces meramente formales y pasivas, sin realizar los esfuerzos necesarios para identificar y difundir iniciativas innovadoras y modelos eficaces.

De cara a 2027, año concebido como un periodo de aceleración y avances significativos en la implementación de la Resolución del XIV Congreso del Partido y del plan quinquenal de desarrollo socioeconómico 2026-2030, el primer ministro instó a reforzar la responsabilidad de los comités del Partido, así como la de sus dirigentes.

El primer ministro Le Minh Hung habla en la cita (Foto: VNA)

Los ministerios, sectores y localidades deben establecer objetivos y cometidos precisos, adaptados a sus respectivos ámbitos y realidades, al tiempo que abordan con determinación las deficiencias detectadas.

Hizo hincapié, en particular, en la necesidad de convertir la emulación en un motor para estimular el crecimiento en cada sector y región, alcanzar el objetivo de un crecimiento de dos dígitos, aplicar eficazmente las nuevas políticas y normativas, y movilizar recursos nacionales y extranjeros al servicio del desarrollo.

En relación con el APEC 2027, el Primer Ministro precisó que las actividades de emulación no deben limitarse a la Semana de los Líderes Económicos, prevista para noviembre de 2027, ni circunscribirse a Phu Quoc. Estas deben tener continuidad en el tiempo para contribuir al éxito del Año del APEC 2027 y promover la imagen de un Vietnam estable, acogedor, sincero, abierto y dispuesto a cooperar con sus socios internacionales, aportando al mismo tiempo una contribución activa y responsable a los asuntos regionales e internacionales.

Según los informes presentados en la cita, a lo largo de 2026, el Consejo Central de Emulación y Recompensa, junto con los organismos competentes en todos los niveles, llevó a cabo activamente los programas y misiones establecidos.

Los movimientos de emulación patriótica han seguido desarrollándose y movilizando ampliamente a los distintos sectores de la población. Aquel orientado a alcanzar el objetivo de un crecimiento sostenible de dos dígitos para el periodo 2026-2030 se ha convertido en una prioridad fundamental y transversal.

Por otra parte, la campaña de “500 días y noches”, dedicada a la búsqueda, repatriación e identificación de los restos de los mártires, se llevó a cabo de manera metódica y eficaz, revistiendo un profundo carácter humanista.

Asimismo, las actividades organizadas con motivo del Día de la Cultura Vietnamita, junto con el Día de la Gran Unidad Nacional, constituyeron hitos destacados en la vida política, cultural y social del país./.