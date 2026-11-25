Hanoi (VNA)- El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, también secretario de la Comisión Militar Central, presidió hoy una reunión de trabajo con el Ministerio de Defensa y las agencias centrales sobre las orientaciones para el desarrollo de la teoría de la defensa y el arte militar del país.

En la reunión, el máximo dirigente subrayó que la línea de defensa y militar constituye un sistema de puntos de vista, directrices, orientaciones y principios fundamentales del Partido en materia de protección de la Patria, construcción de la defensa nacional y de las fuerzas armadas, así como de preparación y desarrollo de la lucha en los ámbitos de la defensa y militar, con el objetivo de salvaguardar firmemente la Patria en cada etapa de la revolución.

El líder señaló que la investigación, la síntesis de las experiencias prácticas y el desarrollo de la teoría en materia de defensa y política militar son una exigencia objetiva de la causa revolucionaria, en general, y de la defensa de la Patria en particular.

Estas labores tienen como finalidad garantizar que la política de defensa y política militar del Partido se adapte a la evolución de la situación mundial y regional, y a la realidad de la construcción y defensa de la Patria socialista de Vietnam en las nuevas condiciones, contribuyendo a orientar el camino hacia la construcción, el desarrollo y la protección del país, reiteró.

El mundo está atravesando cambios trascendentales que generan, de manera simultánea, numerosas condiciones favorables y oportunidades, así como grandes dificultades y desafíos, comentó. En el país, se están llevando a cabo decisiones estratégicas que plantean nuevas cuestiones y exigencias para la causa de la defensa de la Patria, entre ellas el desarrollo de la teoría sobre la línea de defensa nacional y el arte militar de Vietnam, precisó.

La construcción, defensa y desarrollo del país constituyen una tradición milenaria del pueblo vietnamita. Las valiosas experiencias en estos ámbitos, transmitidas y enriquecidas de generación en generación, representan un patrimonio inestimable para la defensa y el desarrollo nacional, subrayó.

El enriquecimiento y desarrollo de la teoría sobre la defensa nacional, la política militar, el arte militar y la guerra popular de Vietnam constituyen un proceso que combina la herencia de las tradiciones con la creatividad, parte de los principios fundamentales y responde a la necesidad de abordar cuestiones totalmente nuevas que plantea la realidad, evaluó.

El valor del desarrollo teórico no reside únicamente en incorporar nuevos conceptos o argumentos, sino, sobre todo, en mejorar la capacidad de previsión, prevenir los riesgos de guerra, gestionar eficazmente las distintas situaciones y mantener un entorno de paz y estabilidad duraderas que favorezca el desarrollo del país, puntualizó.

La misión del Ejército y pueblo es defender la soberanía y la integridad territorial de la Patria, mientras las fuerzas armadas deben desempeñar un papel central y constituir un sólido pilar de apoyo en la causa del desarrollo nacional, concluyó.

En la ocasión, los participantes centraron sus debates en el enriquecimiento y desarrollo de la teoría sobre la línea de defensa nacional y el arte militar de Vietnam y de la guerra popular para defender la Patria en la nueva situación, con vistas a continuar su estudio, complementación y perfeccionamiento./.