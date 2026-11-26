Hanoi (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, instó hoy a traducir las orientaciones estratégicas en programas de acción concretos, centrados en el desarrollo de una industria petrolera y gasística moderna e integrada, en aras de fortalecer la autonomía y contribuir a la garantía de la seguridad energética nacional en todas las circunstancias.



En su intervención en una ceremonia conmemorativa por el 65.º aniversario del día tradicional del sector de petróleo y gas de Vietnam (27 de noviembre de 1961- 2026), organizada en Hanoi por el Grupo Nacional de Industria y Energía (PETROVIETNAM), el dirigente subrayó que la efeméride constituye una ocasión para repasar los 65 años de construcción, desarrollo y madurez de la industria.



La actividad también rinde homenaje a las generaciones que se han dedicado al sector, reconoce con orgullo los logros alcanzados y reafirma la responsabilidad de preservar y continuar esta tradición en la nueva etapa de desarrollo del país, precisó.



Al recordar los principales hitos del proceso de formación y crecimiento del sector, el premier destacó que, durante los primeros años de la Renovación (Doi Moi), los ingresos procedentes del petróleo y el gas ayudaron a Vietnam superar las dificultades y disponer de recursos para invertir en su desarrollo. Hasta la fecha, la producción acumulada de petróleo crudo extraído en el país ha alcanzado los 458,5 millones de toneladas, mientras que la contribución total del renglón al presupuesto estatal asciende a aproximadamente 120 mil millones de dólares.



El jefe de Gobierno reafirmó que las actividades petroleras y gasísticas en el mar no solo impulsan el desarrollo de la economía marítima, sino que también están estrechamente vinculadas a la defensa de la soberanía, los derechos soberanos, la jurisdicción y los derechos e intereses legítimos de Vietnam, de conformidad con el derecho internacional. PETROVIETNAM ha desempeñado eficazmente su papel como fuerza motriz del sector, estructurando las cadenas de valor del petróleo y el gas y desarrollando los recursos humanos y la capacidad industrial del país.



El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, interviene en la cita. (Foto: VNA)



En nombre del Partido y del Estado, el primer ministro elogió los logros y las contribuciones de la industria petrolera y gasística de Vietnam y de PETROVIETNAM durante los últimos 65 años, y expresó su profundo agradecimiento a las generaciones que se dedicaron y sacrificaron por el desarrollo del sector.



Al señalar que el país está entrando en una nueva etapa de desarrollo, afirmó que la energía debe avanzar por delante para satisfacer las exigencias del desarrollo socioeconómico, garantizar la defensa y la seguridad, y mejorar el nivel de vida de la población.



El jefe de Gobierno pidió impulsar la investigación básica, la búsqueda, la exploración, el aumento de las reservas y la explotación eficiente de los recursos de hidrocarburos; garantizar la operación segura y estable de las instalaciones del sector; y generar de manera proactiva un excedente de suministro energético estable, diversificado y sostenible.



También señaló la necesidad de acelerar las inversiones y el desarrollo de la industria energética en consonancia con la transición energética verde, promoviendo el papel del sector en la investigación y la inversión en energía eólica marina, la producción de hidrógeno y amoníaco verdes, y la aplicación de tecnologías de captura, almacenamiento y utilización de carbono.



Le Minh Hung pidió además impulsar la aplicación de la inteligencia artificial (IA) y los macrodatos en la gestión y las operaciones; formar un equipo de expertos e ingenieros de nivel internacional; y avanzar en la integración internacional, ampliar los mercados y elevar la competitividad conforme a los estándares internacionales.



Asimismo, instó a los ministerios, sectores y autoridades locales a revisar y perfeccionar urgentemente los mecanismos, políticas, estrategias y planes pertinentes, y a preparar las condiciones necesarias para la aplicación coordinada de la Ley del Petróleo y el Gas de 2026, que entrará en vigor el 1 de marzo de 2027.



En el marco de las actividades conmemorativas, PETROVIETNAM organizó una exposición digital que recorre los 65 años de historia de la industria petrolera y gasística de Vietnam, sus principales hitos, logros científico-tecnológicos y el ecosistema industrial y energético del grupo./.