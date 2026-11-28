Dong Nai, Vietnam (VNA) - Gracias a su ubicación estratégica en el centro de la región sudeste de Vietnam y a una infraestructura de transporte multimodal integrada, la ciudad de Dong Nai está consolidando su papel como centro logístico y punto de conexión para el transporte de mercancías de la Región Económica Clave del Sur y de todo el país.

La localidad cuenta con los cinco modos de transporte: terrestre, aéreo, ferroviario, marítimo y fluvial. Entre sus infraestructuras estratégicas destacan el Aeropuerto Internacional de Long Thanh, el puerto de Phuoc An, diez autopistas y el paso fronterizo internacional de Hoa Lu, además de otros pasos que conectan con Camboya y facilitan la formación de corredores comerciales transfronterizos.

Con 44 parques industriales en funcionamiento, Dong Nai registró exportaciones por cerca de 28 mil millones de dólares en los primeros nueve meses de 2026.

El volumen de mercancías transportadas se estimó en 92,7 millones de toneladas, mientras que los ingresos por almacenamiento y servicios auxiliares al transporte alcanzaron unos 455 millones de dólares, un aumento del 27,53% respecto al mismo período del año anterior.

Según Vo Tan Duc, subsecretario del Comité Partidista de Dong Nai, la Resolución No. 16-NQ/TW, emitida el 21 de julio de 2026 por el Buró Político, define a la localidad como un importante polo de crecimiento y nodo de conexión regional e internacional en los ámbitos de la industria, los servicios, la logística y la innovación.

La autopista Ben Luc- Long Thanh. (Fuente: VNA)

Con el objetivo de aprovechar al máximo sus ventajas cuando el Aeropuerto Internacional de Long Thanh entre en funcionamiento, Nguyen Duy Hung, vicepresidente de la Asociación de Logística de Dong Nai, destacó la importancia de desarrollar un ecosistema logístico articulado en torno al eje Aeropuerto de Long Thanh – complejo portuario de Cai Mep-Thi Vai – puerto de Phuoc An.

En cuanto a la planificación territorial, la localidad prioriza el desarrollo de la logística aérea, los almacenes frigoríficos y el transporte de mercancías de alto valor en Long Thanh; los servicios portuarios y la gestión de contenedores en Phuoc An-Nhon Trach; la concentración y el transbordo de mercancías en Trang Bom, An Vien y Dau Giay; y los servicios para la industria, las zonas de producción de materias primas y el comercio fronterizo en Chon Thanh, Dong Phu, Dong Xoai y Hoa Lu.

El Departamento de Industria y Comercio de Dong Nai señaló que la localidad está promoviendo cadenas integrales de servicios que abarcan desde el suministro de materias primas, el almacenamiento y el despacho aduanero hasta la distribución, con el fin de reducir los tiempos y costes de transbordo.

Para responder a las exigencias de la economía digital, Duong Van Hieu, subdirector del Departamento de Construcción, indicó que Dong Nai está intensificando el uso de datos, inteligencia artificial (IA) y plataformas digitales para optimizar la gestión de los flujos de mercancías y avanzar hacia un modelo de logística inteligente.

Por su parte, Vo Minh Trung, subdirector del Departamento de Finanzas, informó que la localidad estudia la posibilidad de establecer una Zona Económica Especial de Long Thanh, que conectaría el aeropuerto con el sistema portuario marítimo, los centros logísticos, una zona franca y un parque de alta tecnología, creando un nuevo impulso para que Dong Nai se integre más profundamente en las cadenas globales de suministro./.