Hanoi (VNA) - Vietnam y Australia acordaron intensificar la cooperación económica y promover la inversión bilateral con el objetivo de duplicar los flujos de capital entre ambos países en los próximos cinco años.



El ministro de Finanzas de Vietnam, Ngo Van Tuan, y el ministro australiano de Comercio y Turismo, Don Farrell, copresidieron el 26 de noviembre en Hanoi la quinta Conferencia Ministerial de la Asociación Económica Vietnam-Australia, mecanismo de diálogo de alto nivel destinado a evaluar la aplicación de la Estrategia de Fortalecimiento de la Cooperación Económica bilateral (EEES) y definir nuevas orientaciones.



En los primeros diez meses de 2026, el intercambio comercial entre ambos países alcanzó los 13,94 mil millones de dólares, un aumento interanual del 21,2%. Hasta finales de octubre, Australia contaba con 758 proyectos de inversión en Vietnam, con un capital registrado superior a 1,9 mil millones de dólares, mientras que las empresas vietnamitas habían invertido más de 605 millones de dólares en el país oceánico, su duodécimo destino de inversión en el exterior.



Ampliar la cooperación económica y de inversión



Ngo Van Tuan propuso elaborar un plan de acción concreto basado en tres pilares: fortalecer la asociación de inversión a largo plazo, vinculándola con las prioridades de desarrollo de Vietnam para 2026-2030; ampliar la cooperación comercial y de inversión en industria, agricultura, servicios, turismo, economía digital y economía verde, y reforzar la coordinación en foros regionales y multilaterales, especialmente en el marco del Año APEC 2027, organizado por Vietnam.



La delegación vietnamita presentó sus orientaciones de desarrollo socioeconómico para 2026-2030, con el objetivo de mantener un crecimiento medio anual del Producto Interno Bruto (PIB) del 10% o superior y avanzar hacia la meta de convertirse en un país desarrollado de altos ingresos para 2045. El crecimiento económico alcanzó el 9,01% en los primeros nueve meses de 2026, frente al 8,02% del mismo período del año anterior.



Para atraer inversiones de mayor calidad, Vietnam continuará perfeccionando su marco institucional, modificando la Ley de Inversiones y la Ley de Tierras, y promoviendo la investigación científica, la innovación y la transformación digital. También aplicará mecanismos de apoyo a la inversión directa que equilibren los intereses del Estado y los inversores en el contexto del impuesto mínimo global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).



Vietnam invitó a los fondos de inversión, instituciones financieras y empresas australianas a participar en sectores prioritarios como electrónica, semiconductores, inteligencia artificial, tecnologías digitales, energías limpias e infraestructuras estratégicas. Asimismo, alentó a las instituciones financieras australianas a invertir en los centros financieros internacionales de Ciudad Ho Chi Minh y Da Nang, y expresó su interés en mantener la asistencia oficial para el desarrollo y las ayudas no reembolsables australianas, por valor de 98,3 millones de dólares australianos para el ejercicio fiscal 2026-2027.



Cooperación en comercio, energía y agricultura



En materia comercial, ambas partes destacaron la importancia de mantener cadenas de suministro estables de minerales críticos y promover la facilitación del comercio, la economía digital y el comercio electrónico transfronterizo. Vietnam también pidió facilitar el acceso de sus productos agrícolas al mercado australiano y ampliar la cooperación laboral, incluida la movilidad de trabajadores y las condiciones de visado.



Por su parte, Don Farrell valoró los resultados económicos de Vietnam y afirmó que Australia lo considera uno de sus socios más prometedores en el Sudeste Asiático. Como muestra de este interés, la agencia australiana de financiación del comercio y las inversiones estratégicas, Export Finance Australia (EFA), ha creado una unidad especializada en la promoción de inversiones en Vietnam.



El ministro reafirmó el compromiso de Australia con el libre comercio y expresó su voluntad de colaborar con Vietnam para fortalecer la resiliencia de las cadenas de suministro y alcanzar el objetivo de duplicar la inversión bilateral en cinco años.



Australia también se comprometió a enviar expertos técnicos para ayudar a Vietnam a cumplir los estándares de bioseguridad y facilitar la entrada de sus productos agrícolas en el mercado australiano. En energía y minerales críticos, mantendrá su papel como proveedor estable y a largo plazo de carbón, gas natural licuado (GNL), minerales críticos y tierras raras, además de compartir experiencias en energías renovables y conexión de redes eléctricas regionales.



La cooperación también abarcará las infraestructuras de cables submarinos, la inteligencia artificial segura y el comercio electrónico transfronterizo. En el ámbito multilateral, Australia respaldó la organización del Año APEC 2027 por Vietnam y valoró su papel coordinador en el Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP).



Al concluir la conferencia, ambas partes identificaron tres prioridades para el período 2026-2030: impulsar la inversión en ciencia, tecnología, infraestructuras estratégicas y energías limpias; ampliar el acceso a los mercados agrícolas y pesqueros y la cooperación en economía digital y verde, y fortalecer la coordinación multilateral durante 2026-2027.



Los dos ministros encargaron a los grupos de trabajo sobre comercio e inversión y al mecanismo del Diálogo Anual sobre Desarrollo concretar los acuerdos, supervisar su ejecución y presentar los resultados en la sexta Conferencia Ministerial, prevista para 2027 en Australia./.

VNA