

Hanoi (VNA) – La viceministra de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Thi Thu Hang, se reunió hoy en Hanoi con el ministro de Finanzas de Hessen, Alexander Lorz, durante la cual destacó la contribución de este estado alemán al desarrollo de la Asociación Estratégica entre ambos países.



Thu Hang dio la bienvenida a los resultados de las reuniones mantenidas por el ministro Alexander Lorz con dirigentes del Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Educación y Formación y el Banco Estatal de Vietnam.



Durante su encuentro del 23 de noviembre con el Ministerio de Finanzas, Lorz compartió la experiencia de Frankfurt en el desarrollo de un centro financiero y propuso que la Universidad Vietnam-Alemania (VGU) estreche la cooperación con universidades de Frankfurt para formar profesionales del sector financiero.



La viceministra anfitriona destacó la ampliación de la cooperación entre Vietnam y Hessen en los ámbitos del comercio, la inversión, las finanzas y la educación. Asimismo, agradeció al Gobierno de Hessen su apoyo a la comunidad vietnamita y su contribución al desarrollo de la VGU, a la que calificó de proyecto emblemático de la cooperación bilateral.



Por su parte, Lorz expresó su admiración por el pueblo vietnamita, sus paisajes y sus logros socioeconómicos, y manifestó su interés en ampliar los vínculos bilaterales. También reconoció las contribuciones de la comunidad vietnamita al desarrollo económico y social de Hessen y Alemania.



Ambas partes acordaron intensificar la cooperación en los ámbitos de la política y la diplomacia, el comercio, la inversión y las finanzas, con especial énfasis en el intercambio de experiencias sobre los mercados financieros y el apoyo al desarrollo de centros financieros internacionales en Ciudad Ho Chi Minh y la urbe central de Da Nang.



En materia de educación y formación, coincidieron en la necesidad de fortalecer las actividades de la VGU y ampliar los programas de formación profesional conforme al modelo dual alemán, que combina la enseñanza en las aulas con la experiencia práctica en las empresas para responder a la demanda de trabajadores cualificados.



Asimismo, resaltaron el papel de la comunidad vietnamita en Hessen y otras localidades alemanas como puente de conexión entre los pueblos de ambos países, y se comprometieron a intensificar los intercambios culturales y organizar actividades artísticas en Vietnam y Alemania.



Las dos partes también subrayaron la necesidad de garantizar la seguridad, la protección y la libertad de navegación y sobrevuelo, así como de mantener la continuidad del comercio en las rutas marítimas internacionales, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (UNCLOS)./.





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