Hanoi (VNA) - El Partido Comunista de Vietnam (PCV) y el Partido La Izquierda de Alemania (Die Linke) acordaron fortalecer el intercambio teórico y la cooperación en investigación y formación de cuadros durante un encuentro celebrado hoy en Hanoi.



El profesor asociado y doctor Doan Minh Huan, miembro del Buró Político y director de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh, recibió a una delegación de Die Linke, encabezada por Theo Glauch, vicepresidente federal de esta formación política, que visita Vietnam del 16 al 21 de noviembre para participar en el séptimo Diálogo Político entre ambos partidos. También asistió Nguyen Xuan Thang, presidente del Consejo Teórico Central.



En nombre de los dirigentes del Partido y del Estado vietnamitas, Doan Minh Huan dio la bienvenida a la delegación y valoró los resultados positivos del diálogo político bilateral.



Al referirse al contexto internacional, marcado por rápidos cambios e incertidumbres, y a la nueva etapa de desarrollo de Vietnam, presentó los principales avances de los 40 años de Renovación (Doi Moi) y la orientación estratégica para convertir al país en una nación desarrollada de altos ingresos en 2045.



Para alcanzar este objetivo, Vietnam impulsa un modelo de crecimiento basado en la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital. También acelera la reforma administrativa y la reorganización del aparato estatal, reduciendo las unidades administrativas provinciales de 63 a 34 y estableciendo un modelo de gobierno local de dos niveles.



El dirigente reafirmó que, junto con el objetivo de mantener un crecimiento económico de dos dígitos, Vietnam seguirá su orientación socialista, armonizando el desarrollo económico con el progreso social, la protección ambiental y la transición verde.



Asimismo, destacó que el PCV considera la diplomacia partidista uno de los tres pilares de su política exterior, junto con la diplomacia estatal y la diplomacia popular. En este marco, la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh y el Consejo Teórico Central priorizan tres ámbitos de cooperación: intercambio teórico y estratégico, formación de cuadros e investigación académica, en colaboración con la Fundación Rosa Luxemburgo, una de las seis principales fundaciones políticas de Alemania.



Doan Minh Huan también subrayó la importancia de formar a jóvenes intelectuales y trabajadores de alta tecnología, fortalecer sus capacidades en el entorno digital y promover su papel en la defensa de los fundamentos ideológicos del Partido.



Por su parte, Nguyen Xuan Thang calificó el diálogo político como un mecanismo importante para contribuir directamente a la elaboración de orientaciones y estrategias de ambos partidos. Propuso que el octavo diálogo, previsto en Berlín, se centre en la clase obrera en la era digital, las relaciones entre capital y trabajo en el capitalismo digital y el papel de las organizaciones juveniles.

El profesor asociado y doctor Doan Minh Huan entrega un regalo al doctor Theo Glauch (Foto: VNA)





Theo Glauch expresó su emoción por la visita al Mausoleo del Presidente Ho Chi Minh y destacó la importancia del séptimo diálogo, celebrado en el marco del 15.º aniversario de la asociación estratégica entre Vietnam y Alemania.



El dirigente alemán valoró el desarrollo económico y las reformas administrativas de Vietnam, y afirmó que ambos partidos comparten ideales y preocupaciones sobre la protección de los derechos de los trabajadores, la justicia social y la paz mundial. También manifestó su disposición a colaborar estrechamente en la preparación del próximo diálogo en Berlín, con el fin de profundizar los vínculos tradicionales entre ambos partidos y pueblos./.