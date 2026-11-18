Hanoi (VNA) - El Partido Comunista de Vietnam (PCV) y el Partido de La Izquierda (Die Linke) de Alemania celebraron hoy en Hanoi su séptimo diálogo político, centrado en las orientaciones de desarrollo, la gobernanza nacional, la situación política internacional, el bienestar social y la cooperación entre ambas fuerzas políticas.



En sus palabras de apertura, Le Van Loi, miembro del Comité Central del PCV, presidente de la Academia de Ciencias Sociales de Vietnam y vicepresidente del Consejo Teórico Central, destacó que el diálogo tiene lugar en un momento importante, cuando Vietnam inicia una nueva etapa de desarrollo tras el XIV Congreso Nacional del Partido.



El mundo atraviesa cambios rápidos y complejos, marcados por la creciente competencia estratégica entre las grandes potencias y los avances en ciencia y tecnología, inteligencia artificial y transformación digital. Estos fenómenos plantean nuevos desafíos en materia de empleo, distribución de los ingresos, desigualdad y bienestar social, señaló.



Aunque operan en contextos históricos, políticos y económicos diferentes, ambos Partidos comparten objetivos como promover la paz y el progreso social, proteger los derechos e intereses legítimos de los trabajadores, reducir las desigualdades y fomentar el desarrollo sostenible.



Le Van Loi también destacó la política exterior de Vietnam, basada en la independencia, la autodeterminación, la paz, la amistad, la cooperación y el desarrollo, así como en la diversificación y multilateralización de las relaciones exteriores y una integración internacional proactiva. Asimismo, subrayó el compromiso del país con la solución pacífica de las controversias, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional.



Por su parte, Theo Glauch, vicepresidente federal de Die Linke, transmitió los saludos de los dirigentes de su Partido y destacó la solidaridad histórica entre ambos pueblos, así como los recientes intercambios de alto nivel. Entre ellos mencionó el encuentro celebrado el 18 de junio de 2026 entre el secretario general del PCV y presidente de Vietnam, To Lam, y el vicepresidente del Bundestag (Parlamento Federal de Alemania), Bodo Ramelow.



Glauch valoró los logros alcanzados por Vietnam durante los 40 años del proceso Doi Moi (Renovación) y la visión estratégica trazada en el XIV Congreso Nacional del PCV. También señaló que ambos Partidos comparten la misión de promover un desarrollo económico que genere prosperidad para toda la sociedad. Ante los desafíos derivados de la concentración del poder económico y tecnológico y el riesgo de una carrera armamentística en Europa, Die Linke concede especial importancia a la paz, el desarme y la justicia social.



Durante las dos sesiones plenarias, los participantes debatieron cinco temas principales. Intercambiaron puntos de vista sobre las orientaciones de desarrollo de Vietnam y la evolución de las fuerzas de izquierda en Alemania; las reformas administrativas, la descentralización, el modelo de gobierno local de dos niveles y la transformación digital del sector público; así como la situación política internacional, en la que destacaron que la paz y el respeto al derecho internacional son condiciones indispensables para el desarrollo.



También abordaron las políticas de protección social, la ampliación de la cobertura de la seguridad social y el desarrollo de viviendas para trabajadores y personas de bajos ingresos. En materia de construcción partidista, resaltaron la importancia de la democracia interna y de mantener vínculos estrechos con los trabajadores.



En las conclusiones, Le Van Loi propuso profundizar la investigación conjunta sobre la relación entre el Estado, el mercado y la sociedad; el impacto de la inteligencia artificial y la transformación digital en el empleo y la distribución de los ingresos; y el papel de los partidos políticos ante el auge de las tendencias extremistas y nacionalistas.



Asimismo, planteó mantener intercambios periódicos sobre investigación teórica y políticas entre las instituciones vietnamitas y Die Linke, incluida la Fundación Rosa Luxemburg, así como organizar seminarios temáticos para fortalecer la cooperación bilateral./.

VNA