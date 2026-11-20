Yunnan (VNA) El miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y jefe de su Comisión de Organización, Nguyen Duy Ngoc, sostuvo en la ciudad de Kunming, provincia de Yunnan, un encuentro de trabajo con Zhao Yuexia, miembro del Comité Permanente y jefa de la Comisión de Organización del Comité Provincial del Partido de Yunnan, para intercambiar experiencias sobre el trabajo de cuadros, así como su formación y capacitación.



La reunión tuvo lugar en el marco de la visita de trabajo a China del secretario general del PCV y presidente de Vietnam, To Lam, para asistir a la 33.ª Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y desarrollar actividades bilaterales en el país.



Durante el encuentro, Zhao Yuexia presentó una visión general del trabajo de construcción y organización del Partido en la provincia, destacando los esfuerzos por mejorar la calidad de los cuadros, consolidar las organizaciones partidistas en todos los niveles y atraer talento al servicio del desarrollo socioeconómico.



Reiteró que en los últimos años, la cooperación entre Yunnan y las localidades vietnamitas se ha profundizado progresivamente, con resultados en la formación de cuadros, el intercambio de talentos, la cooperación científica y tecnológica y los intercambios juveniles.



Por su parte, Nguyen Duy Ngoc destacó las principales orientaciones acordadas por el secretario general y presidente To Lam y su homólogo chino, Xi Jinping, durante su reunión del 17 de noviembre de 2026 en Shenzhen, con vistas a impulsar las relaciones entre ambos partidos y países, incluida la ampliación de la cooperación en educación, cultura e intercambios pueblo a pueblo.



Señaló que Vietnam considera el desarrollo de los recursos humanos, la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital como prioridades nacionales, lo que exige fortalecer la formación de cuadros especializados en estos ámbitos y elevar la capacidad de liderazgo y dirección de los comités del Partido en todos los niveles, por lo que desea aprovechar las experiencias de Yunnan al respecto.



Al compartir sus experiencias prácticas, Zhao Yuexia abordó cinco aspectos principales. En cuanto a la formación de cuadros de base, de minorías étnicas y de zonas fronterizas, Yunnan presta especial atención a combinar los cursos de formación presencial con la capacitación continua, vincular los contenidos formativos con las necesidades reales y reforzar el aprendizaje mediante situaciones prácticas y tareas concretas.



Para los cuadros jóvenes, la provincia considera que el trabajo en las bases, las zonas desfavorecidas y las regiones fronterizas constituye un entorno importante para poner a prueba sus capacidades, evaluarlos y favorecer su desarrollo.



Zhao Yuexia, miembro del Comité Permanente y jefa de la Comisión de Organización del Comité Provincial del Partido de Yunnan. (Foto: VNA)



En materia de desarrollo del talento, Yunnan ha elaborado un plan quinquenal vinculado a su estrategia de desarrollo socioeconómico y ha avanzado en la descentralización de las competencias relativas a la selección, utilización, evaluación y reconocimiento del personal.



Asimismo, aprovecha las ventajas de sus sectores económicos y las necesidades concretas de cada localidad para atraer y retener recursos humanos altamente cualificados. La provincia también aplica mecanismos de movilidad y rotación de cuadros entre los sectores público y privado, acompañados de normas estrictas de gestión.



En cuanto a la cooperación con Vietnam, desde 2023 Yunnan ha organizado numerosos cursos de capacitación para cuadros vietnamitas sobre construcción del Partido, desarrollo sectorial, cooperación económica y comercial, desarrollo rural, reducción de la pobreza y gestión fronteriza.



La Escuela Provincial del Partido de Yunnan y otros centros de formación de la provincia mantienen también intercambios con la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh y las escuelas de formación política de las provincias fronterizas vietnamitas. Las autoridades provinciales reafirmaron su disposición a seguir organizando programas de capacitación de alta calidad, adaptados a las necesidades de Vietnam.



Respecto a la organización del liderazgo en el desarrollo científico y tecnológico, Zhao Yuexia informó de que el Comité Provincial del Partido de Yunnan ha creado una Comisión de Ciencia y Tecnología, copresidida por el secretario del Comité Provincial del Partido y el gobernador de la provincia.



Panorama de la cita. (Foto: VNA)



A su vez, Nguyen Duy Ngoc compartió las experiencias de Vietnam en la promoción del papel directo de los máximos responsables de los comités del Partido en la dirección y orientación de este ámbito. También subrayó la importancia de impulsar el movimiento de alfabetización digital para todos, con el fin de elevar los conocimientos sobre ciencia, tecnología y transformación digital entre los cuadros dirigentes de todos los niveles.



Al abordar las cuestiones de interés para la parte de Yunnan, Nguyen Duy Ngoc subrayó que el PCV siempre ha considerado el trabajo de cuadros como “la clave de las claves”. El cuarto pleno del Comité Central del PCV del XIV mandato aprobó una resolución sobre esta materia, que establece la necesidad de construir un contingente de cuadros con suficientes cualidades éticas, capacidad profesional y aptitud para asumir sus responsabilidades.



Asimismo, plantea una renovación integral de todas las etapas del proceso, desde la selección, evaluación, formación y capacitación hasta la planificación, rotación y promoción.



En cuanto a la actividad de los militantes en el entorno digital, Vietnam presta especial atención al fortalecimiento de su sentido de responsabilidad, autodisciplina y ejemplaridad, así como a su participación en la lucha contra la información nociva y falsa.



En el ámbito de la cooperación educativa, el ministro de Educación y Formación de Vietnam, Hoang Minh Son, valoró los resultados de la formación entre ambas partes y señaló que alrededor de 1.000 estudiantes vietnamitas cursan actualmente estudios en centros educativos de Yunnan.



Propuso que la provincia compartiera sus experiencias sobre el papel de las universidades en la detección, formación y desarrollo del talento, así como sobre los mecanismos de dirección y gestión de las instituciones de educación superior.



Vietnam desea que ambas partes sigan ampliando la cooperación en la formación de recursos humanos altamente cualificados, especialmente en ciencia y tecnología, innovación y transformación digital, además de reforzar la investigación y la transferencia tecnológica, agregó.



Al concluir la reunión, Nguyen Duy Ngoc agradeció a la provincia de Yunnan su apoyo a la formación y capacitación de cuadros de las localidades fronterizas vietnamitas y expresó su deseo de que ambas partes continúen ampliando la cooperación sobre la base de la amistad y la confianza mutua, contribuyendo así al fortalecimiento de las relaciones entre los dos partidos y países.



Por su parte, Zhao Yuexia valoró los intercambios mantenidos por la delegación vietnamita y afirmó que Yunnan está dispuesta a seguir reforzando la cooperación con las localidades de Vietnam en materia de formación y capacitación de cuadros./.