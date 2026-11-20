Yunnan, China (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, plantó hoy un árbol conmemorativo en el área del “Bosque de la Amistad Internacional” dentro del Parque de Humedales de Baofeng, junto al lago Dianchi en la ciudad de Kunming, de la provincia china de Yunnan.

Esta actividad formó parte de su agenda al asistir a la Semana de Líderes Económicos de APEC 2026 en Shenzhen y llevar a cabo actividades bilaterales en el gigante asiático.

El mandatario, junto con Mo Gaoyi, secretario del Comité del Partido Comunista de China en Yunnan, plantó un ejemplar de magnolia en presencia de funcionarios de ambos países.

La magnolia, conocida científicamente como “Michelia maudiae var.”, es una planta leñosa de hoja perenne perteneciente al género Michelia, dentro de la familia de las magnoliáceas.

Se trata de una variedad poco común, originaria de zonas montañosas profundas, y constituye una de las escasas especies de magnolia de hoja perenne en el mundo que produce flores rojas.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam y Mo Gaoyi, secretario del Comité del Partido Comunista de China en Yunnan (Foto: VNA)

El árbol presenta un porte erguido, una copa amplia, elegante y bien proporcionada, y un follaje verde y frondoso durante todo el año. Sus flores poseen un aspecto majestuoso, con colores vivos pero delicados, elegantes pétalos rosados y una fragancia duradera.

El Parque de Humedales de Baofeng, cuya construcción concluyó en 2021, sirve como espacio para exhibir los logros a largo plazo de la 15.ª Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica de la ONU (COP15).

El parque abarca aproximadamente 108,9 hectáreas, de las cuales cerca de 19,1 están destinadas a su área principal de exhibición de biodiversidad.

La Oficina de Administración del Lago Dianchi en Kunming supervisa su gestión técnica, mientras que el Complejo Turístico Nacional del Lago Dianchi se encarga de su gestión, cuidado y mantenimiento habituales.

Esta zona de humedales sigue el principio de "minimizar la intervención humana y maximizar los beneficios ecológicos", creando comunidades biológicas que se asemejan estrechamente a las condiciones naturales e integran ecosistemas acuáticos, de humedal y terrestres.

El parque combina la purificación del agua, la conservación de la biodiversidad, la divulgación científica y la educación pública.

El recinto alberga 12 comunidades vegetales compuestas por 101 especies. En la zona se han registrado un total de 182 especies de aves, entre ellas gaviotas de pico rojo, gallinetas y golondrinas.

Mediante programas de cría artificial y restauración de poblaciones, el parque también ha recuperado especies de peces poco comunes, endémicas del lago Dianchi. Asimismo, alberga fauna bentónica, como mejillones de agua dulce y diversas especies de caracoles./.